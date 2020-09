Calciomercato Inter, idea Barcellona: Suarez e Junior Firpo per Lautaro Martinez

Il Barcellona continua a pensare a Lautaro Martinez come rinforzo per la propria batteria offensiva. A riferirlo è il sito del Corriere dello Sport, che fa il punto sulla trattativa tra i due club e, in particolare, sulla situazione del “Toro”. Dopo aver concluso l’affare Vidal, che a breve dovrà essere solo ufficializzato, Inter e Barcellona si risiederanno a un tavolo per discutere il futuro del classe 1997.

Il nome di Lautaro Martinez trova uno sponsor d’eccezione in Lionel Messi, che dell’Argentina è un vero e proprio mito vivente. La “Pulce” sarebbe grande estimatrice di Lautaro e avrebbe spinto con Bartomeu affinché affondasse il colpo per portarlo in Catalogna. Il numero uno blaugrana ha però ricordato anche ieri, a margine del trofeo Gamper, che il Barcellona è soggetto, come tutti gli altri club, agli effetti deleteri del Covid, che costringerà tante squadre ad operare in regime di austerity. Da qui l’idea di convincere l’Inter, che per Lautaro chiede non meno di 80 milioni, con l’inserimento di due contropartite tecniche.

Inter – Spal – Lautaro Martinez

Inter: Luis Suarez e Junior Firpo per Lautaro Martinez?

Nello specifico, scrive El Mundo Deportivo, i due giocatori in questione sarebbero Luis Suarez e Junior Firpo, entrambi in uscita dal Barcellona ed entrambi in ottica nerazzurra da un po’ di tempo. Se però l’esterno brasiliano appare colpo più “abbordabile” in quanto già offerto alla squadra nerazzurra nelle scorse sessioni di mercato, l’attaccante uruguaiano sembra a un passo dalla firma con l’Atletico Madrid ed è difficile che possa tornare sui suoi passi, visto e consderato il fatto che i Colchoneros, stando alle ultime notizie, hanno venduto Morata alla Juventus.

Comunque si svilupperanno le cose, è certo che l’Inter non cederà Lautaro Martinez tanto facilmente. L’attaccante argentino è considerato un vero patrimonio dalla squadra meneghina, che vorrà capitalizzare al massimo una sua eventuale cessione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS