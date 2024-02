Calciomercato Inter Gennaio 2024: acquisti, cessioni, rosa aggiornata e 11 titolare

Calciomercato Inter gennaio 2024: mercato poco entusiasmante per l’Inter che non va oltre il colpo Buchanan e sul gong i nerazzurri non riescono a piazzare Stefano Sensi.

Calciomercato Inter gennaio 2024

Il mercato invernale dell’Inter era iniziato nel migliore dei modi, con la dirigenza nerazzurra che aveva fiutato l’opportunità di portare a casa un vecchio pallino di Piero Ausilio ovvero Tajon Buchanan e alla fine così è stato, con l’Inter che si è convinta a strappare il giovane esterno canadese dal Club Brugers per una cifra totale di 8 milioni di euro.

L’arrivo di quest’ultimo è stato indubbiamente dettato dall’infortunio di Juan Cuadrado che di fatto non è mai stato a totale disposizione di Simone Inzaghi a causa di un infortunio grave al tendine della gamba sinistra che ha costretto il colombiano ad optare per la via dell’operazione.

Da lì in poi il club meneghino non ha più dato la sensazione di poter portare nuove innesti alla propria rosa, nonostante si vociferava di un potenziale addio già a gennaio di Alexis Sanchez, nel tentativo di liberare un posto nel roster degli attaccanti a Mhedi Taremi. L’approdo dell’iraniano in maglia nerazzurra alla fine non si concretizzerà, ma è solo questione di tempo visto che i nerazzurri hanno già apparecchiato tutto per l’arrivo dell’attaccante del Porto per la prossima sessione di mercato estiva.

Molti più movimenti ai vertici della dirigenza interista si sono visti in ottica uscite con Marotta e Ausilio che si sono concentrati soprattutto sullo sfoltire il reparto di centrocampo, dando via in prestito al Siviglia Lucien Augumè con tanto di diritto di riscatto a favore degli spagnoli fissato a 7 milioni di euro e poi focalizzandosi sul tour de force per cedere Stefano Sensi in Championship al Leicester. Alla fine il trasferimento del centrocampista italiano non si realizzerà per una questione di tempistiche burocratiche, con il giocatore che sarà comunque destinato a lasciare l’Inter nella prossima sessione di mercato a causa del contratto in scadenza.

Acquisti e cessioni dell’Inter nella sessione di calciomercato di gennaio 2024

Acquisti: Tajon Buchanan (Club Bruges, 8 milioni di euro)

Cessioni: Lucien Augumè (Siviglia, prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro)

L’Inter dopo la sessione di mercato invernale

Portieri: Sommer, Audero, Di Gennaro

Difensori: Dumfries, Darmian, BUCHANAN, Acerbi, De Vrij, Carlos Augusto, Dimarco, Bisseck, Pavard, Cuadrado, Bastoni

Centrocampisti: Barella, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Asllani, Stefano Sensi, Klaassen, Aleksander Stankovic

Attaccanti: Lautaro Martinez, Thuram, Sanchez, Arnautovic

L’11 titolare dell’Inter

3-5-2: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram. All. Simone Inzaghi.