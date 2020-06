Calciomercato Inter: Esposito all’Atalanta per Duvan Zapata

Il calciomercato nerazzurro passa da Bergamo: nella trattativa che potrebbe portare Sebastiano Esposito all’Atalanta, i club discutono anche di un possibile approdo di Zapata a Milano.

Le difficoltà per arrivare a Cavani, il rinnovo di Mertens con il Napoli e il “no” di Werner all’Italia non lasciano di stucco l’Inter che, in caso di cessione di Lautaro Martinez al Barcellona, è pronta ad affondare su uno dei top attaccanti del nostro campionato: Duvan Zapata.

L’attaccante ex Napoli, potrebbe rientrare in una strategia di mercato concatenata tra Inter e Atalanta, nella quale sarebbe presente anche la cessione del giovanissimo Sebastiano Esposito.

Nessun prestito, quindi, l’Inter pur di arrivare a Zapata si sarebbe detta disposta anche a vendere il ragazzo campano. Il tutto, però, ad una condizione: la possibilità di inserire una clausola di precedenza alla recompra, esercitabile entro cinque anni. In una sorta di operazione molto simile a quella avuta con il Genoa per Pinamonti.

I due club discutono i termini e la fattibilità dell’operazione, intanto tra Esposito e l’Inter, nonostante i chiari segnali social di voglia di permanenza da parte del ragazzo, ancora si è trovato un accordo per il rinnovo.

Il mercato dell’Inter, mai come questa volta potrebbe passare da altro nerazzurro, quello della “Dea”.

