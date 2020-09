Calciomercato Inter, è fatta! Il Barcellona conferma: “Vidal va via”

Una conferma arriva per il calciomercato dell’Inter. Vidal, il cileno ex-Juve, ora al Barcellona, può liberarsi dalla squadra catalana e raggiungere Milano.

La conferma arriva direttamente dal ds della squadra spagnola Ramon Planes. È ormai questione di ore per poter vedere il cileno calcare nuovamente i terreni della Serie A. Scarne e brevi parole che non lasciano dubbio alcuno sulle intenzioni del Barcellona:

“Lo stiamo cedendo. Ne approfitto per ringraziarlo per quel che ci ha dato in questi anni”

Vidal con la maglia della nazionale cilena. Fonte: Wikipedia

L’operazione è in dirittura d’arrivo, con grande piacere per l’allenatore Conte, che lo aveva cercato già la scorsa estate, come anche nello scorso mercato invernale.

Vidal è contento della scelta, oltre ad un accordo economico che pare accontenti anche la formazione blaugrana: 500mila euro più bonus per liberare il centrocampista cileno. Lo stesso calciatore aspetta ancora la buonauscita dagli spagnoli, la quale ammonta a 3 milioni circa.

Ultimi dettagli burocratici quindi prima di vedere il centrocampista cileno di nuovo in Italia. Uno di questi è la necessità di cedere Godin al Cagliari. Il calciatore sudamericano non rientra più nei piani di Conte, dovrebbe quindi trovare un’altra squadra. Al momento la più vicina è quella sarda. C’è, però, il problema del suo ingaggio, pari a 5,5 milioni di euro e che il giocatore non ha intenzione di ridursi. È una situazione non da poco per i nerazzurri, finché non si riuscirà a trovare l’accordo economico per la sua cessione, l’operazione non potrà essere completata pienamente.

Il calciomercato nerazzurro deve ancora prendere il volo. Per ora solo colpi a basso prezzo, nessuna stella di una certa rilevanza è arrivata.

