Calciomercato Inter, è fatta e accordo trovato: Nainggolan torna a Cagliari

Il centrocampista belga tornerà in Sardegna in prestito per i prossimi sei mesi e l’Inter si accollerà la totalità dell’ingaggio.

Radja Nainggolan torna a Cagliari per la terza volta. L’infortunio di Marko Rog ha accelerato i tempi della trattativa, e così il belga approderà in Sardegna per i prossimi sei mesi.

Sembrava una strada in salita quella che avrebbe dovuto riportare Nainggolan in rossoblù ma, nelle ultime ore, il presidente dei sardi Giulini, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno smussato gli angoli di una trattativa che pareva comunque destinata ad andare a buon fino entro gennaio.

Il centrocampista belga, dopo una stagione (la scorsa), puntellata da 26 presenza e 6 gol sull’isola, arriva al Cagliari in prestito secco fino a giugno, senza vincoli di acquisto.

In questa stagione Nainggolan, con la maglia dell’Inter, ha messo insieme una manciata di minuti da subentrato e nulla più, anche a causa dell’inesistente feeling con il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte.

Il giocatore, non appena si aprirà la finestra di mercato il 4 gennaio, si metterà subito a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco

