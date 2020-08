Calciomercato Inter, è fatta: acquistato Sanchez a parametro 0

Beppe Marotta cala l’asso e regala all’Inter Alexis Sanchez a 0. Il ragazzo percepirà uno stipendio da 7 milioni annui.

“Arrivare all’Inter è stato come rinnamorarsi del calcio”. Con queste parole, qualche giorno fa, Alexis Sanchez ha sentenziato in merito alla sua avventura nerazzurra. Nessuno più, di lui, quindi potrà dirsi felice di questa permanenza, per la quale manca solo l’ufficialità prima di poter essere annunciata.

Inter e Manchester United, infatti, hanno trovato l’accordo di trasferimento del ragazzo in nerazzurro su base gratuita, questo perchè la società inglese era stufa dell’incombere economico dello stipendio del cileno. Ennesima trattativa tra Inter e Manchester, dopo le già definite operazioni per Ashley Young e Romelu Lukaku.

All’Inter Alexis andrà a guadagnare circa 7 milioni di euro annui, meno della metà di quanto il calciatore ha percepito nella sua avventura a Manchester, per un gesto simbolico di attaccamento che farà sicuramente contenti i tifosi nerazzurri.

Intanto l’Inter, ha già comunicato in maniera ufficiale di aver inserito Alexis nella lista Europa League.

Chissà che questa mossa non abbia smosso in positivo anche l’animo di Antonio Conte, che tanto ha insistito nei giorni scorsi con la società per essere acconentato in merito al trasferimento del cileno a titolo definitivo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS