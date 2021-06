Calciomercato Inter, è fatta: accordo con l’Eintracht per Kostic

Secondo la stampa tedesca, l’Inter ha trovato l’accordo per l’esterno, ma la chiusura del colpo sarà fatta solo dopo l’addio di Hakimi.

Filip Kostic

Grandi colpi, da cui derivano grandi sacrifici.

Secondo l’emittente Sky Deutschland, l’Inter avrebbe trovato l’accordo per l’esterno sinistro dell’Eintracht Francoforte, Filip Kostic sulla base di una cifra che si aggirerebbe tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Il 28enne serbo è un giocatore di grande talento e ottima velocità e il neo allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, potrebbe essere felice di accogliere un giocatore come lui che offrirebbe, tra le altre cose, una grande duttilità tattica vista la capacità di poter giocare in ogni zona della fascia sinistra.

Durante la sua carriera, Kostic, ha giocato praticamente in tutti i ruoli, sia difensivi che offensivi facendo registrare numeri esorbitanti nell’ultima Bundesliga mettendo a referto ben 17 assist, oltre che 4 gol.

Nonostante ciò, è evidente come la società neroazzurra non possa chiudere la trattativa nel breve.

Non è una notizia ormai, che i milanesi soffrano di gravi problemi di natura economica che non permettono a Marotta e compagni di pensare ad un futuro roseo nel calciomercato se non con delle cessioni eccellenti che potranno alleggerire il monte ingaggi e risanare le casse societarie.

La grave situazione societaria ha già costretto l’Inter a ridefinire il proprio progetto tecnico con Antonio Conte che ha deciso di abbandonare il proprio incarico vista l’impossibilità economica della squadra e i mancati pagamenti dell’ingaggio.

L’avvicinamento di Kostic alla sponda neroazzurra di Milano, dunque, è essenzialmente figlia della possibilità di poter vendere, ad altissime cifre, uno dei protagonisti dello scudetto dell’Inter, ovvero Hakimi.

PSG e Chelsea sarebbero disposte ad avvicinarsi ad un’offerta da 70 milioni di euro per l’eccellente terzino ex Real Madrid, ma l’Inter non vorrebbe venderlo per meno di 80.

La situazione esterni è in fase di sviluppo, ma, intanto, l’Inter si è già tutelata con il possibile arrivo di Kostic che sarebbe pronto a vestire neroazzurro in caso di addio di Hakimi.

Migliori Bookmakers AAMS