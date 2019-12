Calciomercato Inter: Darmian si complica, entrate in difesa solo con l’addio di Godin

Sono molte le operazioni di mercato che aspettano l’Inter nell’imminente sessione invernale di calciomercato. I dirigenti nerazzurri cercano di puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte, provando a prendere giusti profili.

L’Inter si sta muovendo su quasi tutti i reparti, dal centrocampo (Matic e Vidal restano obiettivi), all’attacco (Giroud ma anche Llorente in uno scambio con Politano), ma anche la difesa potrebbe avere delle modifiche, soprattutto sugli esterni.

Il nuovo acquisto Lazaro non sta convincendo Conte, che si affida più all’applicazione di Candreva e all’adattabilità di D’Ambrosio. Più urgente intervenire sul lato sinistro: il sogno è Marcos Alonso, ma il Chelsea spara alto con 45 milioni di richiesta. Con il possibile addio di Dimarco e le poche garanzie fisiche di Asamoah e il solo Biraghi, l’Inter potrebbe rituffarsi su Darmian, al momento in forza al Parma. Ma più che un interesse e i classici sondaggi al momento non c’è trattativa, con i nerazzurri che restano freddi sul terzino italiano.

Difficile che ci siano movimenti sui centrali, andando a toccare un reparto che finora ha reso bene. L’unica variabile è quella (più ipotetica che possibile al momento) di un addio di Godin, apparso poco incline ed efficace nel modulo a 3 di Conte. Solo in quel caso, con un ritorno all’Atletico Madrid a gennaio, l’Inter potrebbe cercare un nuovo nome. Oppure optare sulla soluzione domestica e promuovere il giovane Bastoni come titolare.

