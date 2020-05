Calciomercato Inter: Conte sogna Hakimi

L’Inter punta forte su Hakimi, ma il Real Madrid chiede 50 milioni. Su di lui forte pressing anche del Paris Saint Germain.

I due anni di prestito al Borussia Dortmund sono serviti e come ad Achraf Hakimi e ora il Real Madrid si gode uno degli esterni difensivi più richiesti del mercato 2020.

Per il ragazzo già tante squadre europee stanno palesando forte interesse, ultima tra questa l’Inter, che sembrerebbe, però, non volersi limitare al semplice sondaggio.

La richiesta che il Real Madrid fa di Hakimi non è inferiore ai 50 milioni di euro, ma Beppe Marotta e Ausilio sono comunque pronti a giocarsi le proprie carte per superare la concorrenza di un agguerrito Paris Saint Germain.

Il classe ’98 andrebbe a restituire ad Antonio Conte e l’Inter una stabilità mai avuta in questi ultimi anni per quel che concerne gli esterni di fascia.

Stando alla situazione attuale: Asamoah con ogni probabilità andrà via visti i tanti infortuni, Lazaro – che non dovrebbe essere riscattato dal Newcastle – dovrà trovare una nuova sistemazione estera, Biraghi è più fuori che dentro e con Moses c’è ancora da trovare un accordo con il Chelsea per quel che concerne un ipotetico riscatto.

Il calciomercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma l’Inter ha già fatto vedere di non voler cedere un colpo.

