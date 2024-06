Calciomercato Inter: vicinissimo il colpo Tessmann, al Venezia potrebbero andare due contropartite come Oristanio e Stankovic.

Calciomercato Inter: colpo Tessmann dal Venezia. Fonte Immagine “Gianluca Di Marzio” Stadio Sport.it

In casa nerazzurra sembra essere tutto apparecchiato per ufficializzare quello che potrebbe essere il primo colpo di mercato in entrata dell’era Oaktree. L’Inter nelle ultime ore ha infatti, intensificato i rapporti con i neopromossi del Venezia per il giovane centrocampista statunitense classe 2001, Tanner Tessmann.

Dopo gli addii di Klaassen e Sensi, i nerazzurri si erano fiondati su Zielinski per arricchire il proprio comparto di centrocampo, ma mancava ancora un tassello da colmare e il profilo di Tassmann avrebbe convito la dirigenza nerazzurra ad affondare il colpo dopo aver monitorato quest’ultimo nella sua precedente stagione in Serie B dove ha totalizzato 6 reti e 3 assist in 37 presenze con il Venezia.

La trattativa con il Venezia sembrerebbe in una fase ben avviata con il club che valuterebbe il cartellino del giocatore sugli 8 milioni di euro, cifra che però potrebbe drasticamente diminuire visto che l’Inter starebbe pensando di inserire due contropartite tecniche molto gradite ai neopromossi come quelle del giovane Oristanio e del portiere Philip Stankovic. Nelle ultime ore potrebbe esserci l’accelerata definitiva da parte della dirigenza nerazzurra, la quale se dovesse riuscire nell’intento si ritroverebbe ad aver completato con largo anticipo il proprio organico di centrocampo, inserendo in quest’ultimo anche un profilo giovane dal grande potenziale.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.