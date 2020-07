Calciomercato Inter, clamoroso: tv cinese di Suning annuncia Tonali

Risultato tennistico quello che ieri ha portato l’Inter a vincere contro il Brescia. Un 6 a 0 che lascia poco spazio a commenti e critiche. Il day after, vista la brillante prestazione, è molto tranquillo in casa nerazzura; così, in automatico, i discorsi si spostano sul mercato.

Chiusa la trattativa per Hakimi, i fari sono tutti puntati su Tonali. Il regista del Brescia, artefice fin qui di un’ottima stagione, è obiettivo dichiarato dell’Inter e di Marotta. Il centrocampista di Lodi sembrerebbe aver intrapreso la strada che porta a Milano; l’accordo tra il calciatore e il club di Viale della Liberazione sembra esserci, mancherebbe solo quello tra le società. La richiesta di Cellino è di 50 milioni di euro, l’Inter ne avrebbe offerti 35; la distanza c’è, ma l’affare potrebbe chiudersi a metà strada, magari con un pagamento dilazionato alla Barella o, in alternativa, con l’inserimento di una o più contropartite tecniche.

Che la trattativa sia ben indirizzata lo conferma anche una locandina lanciata ieri da una tv cinese di proprietà del gruppo Suning. La locandina in questione presentava il match Inter-Brescia raffigurando il violinista Conte e il suo probabile, futuro, asso Tonali.

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, prima della partita di ieri sera è stato intervistato ai microfoni di DAZN. Le dichiarazioni del dirigente varesino, sulla questione locandina, sono state molto prudenti e ponderate: “Tonali? Credo che la televisione del gruppo Suning abbia dipinto il giocatore più giovane della partita, è un auspicio di gioventù che forse l’Inter vuole avere a disposizione l’anno prossimo”.

