Calciomercato Inter: chiesti Griezmann e Vidal al Barcellona per Lautaro Martinez

Lautaro al Barcellona solo per intera cifra di clausola o Griezmann. Intanto i nerazzurri continuano a trattare Vidal.

Che il Barcellona sia forte su Lautaro, ormai, non è più una sorpresa per nessuno. La società blaugrana, infatti, continua nel forte pressing con l’agente del calciatore per avere “il Toro” già per la prossima stagione.

L’Inter, dal canto suo, ha più volte puntualizzato in merito alla cifra, che il Barcellona dovrà sborsare per portarsi a casa il proprio gioiello: 111 milioni di clausola rescissoria. Il tutto senza sconti.

L’unica cosa che potrebbe far un po’ vacillare la società nerazzurra sarebbe un utopistico scambio con Griezmann. Conte e i tifosi dell’Inter gradirebbero molto questo genere di trattativa, il problema per la società, però, sarebbe quello dell’ingaggio.

Non bisogna infatti dimenticare che l’ex Atletico Madrid guadagna 17 milioni di euro all’anno, e convincerlo quantomeno a dimezzarsi l’ingaggio, come fatto per Sanchez, sembra una cosa totalmente fuori da ogni parametro. Solo un aiuto del Barcellona potrebbe facilitare la realizzazione del tutto.

Intanto l’Inter non molla per Vidal. Quest’operazione, ad oggi, prosegue da sé e non rientra nella trattativa per Lautaro. Ciò non significa che è da escludere questa seconda ipotesi.

Conte vuole a tutti i costi il suo pupillo e preme con Marotta per un suo arrivo a Milano. Il Barcellona, dal canto suo, ci ragiona su e non dimentica che il calciatore è targato scadenza 2021. Venderlo nel prossimo mercato potrebbe è essere l’ultimo modo per monetizzare sul cileno.

