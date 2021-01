Calciomercato Inter: Caicedo in pole come vice Lukaku

L’Inter in questa sessione di calciomercato ha degli obiettivi ben precisi da raggiungere, lo sappiamo bene, ed uno di questi è trovare un giocatore adatto a ricoprire il ruolo di vice Lukaku.

Quando il belga manca sul terreno di gioco, l’Inter ne soffre molto e perde tutta quella incisività offensiva che la caratterizza.

Proprio per questo uno dei nomi sulla lista dei dirigenti nerazzurri è quello di Felipe Caicedo, esperto attaccante ecuadoriano biancoceleste.

Felipe Caicedo, 32 anni, in azione con la maglia della Lazio, nella capitale dal 2017 – fonte: profilo Twitter Caicedo

Il suo contratto scadrebbe nel giugno 2022 ed il giocatore non è formalmente sul mercato ma nulla vieta alla Lazio del Presidente Lotito di valutare offerte provenienti per il giocatore. Caicedo, si potrebbe dire, gioca poco ma segna goal molto pesanti, alcuni dei quali anche nei minuti finali di partita, è in grado di dare quella “zampata” decisiva per portare a casa il match (da qui il suo soprannome, la “pantera”).

Al momento il suo score è di 5 goal in campionato ed uno in Champions League.

Il ruolo che attualmente ricopre nella Lazio è quello di un comprimario, visto che, all’ecuadoriano, Simone Inzaghi preferisce Immobile e Correa dal primo minuto.

Il suo cartellino però, è piuttosto salato, tenendo anche conto che si tratta di un giocatore di 32 anni.

La Lazio sembra pronta a non accettare offerte sotto gli otto milioni di euro.

Caicedo festeggia con i suoi compagni di squadra – fonte: profilo Twitter Caicedo

Oltre alla squadra di Conte, sembrerebbe interessata anche la Fiorentina, squadra dove avrebbe il posto da titolare in attacco quasi assicurato, diversamente da quanto accadrebbe nei nerazzurri. L’Inter dalla sua ha però quel particolare fascino portato da un possibile sogno scudetto da raggiungere e proprio questo aspetto “onirico” potrebbe fare la differenza sull’arrivo, o meno, di Felipe Caicedo.

Ovviamente si tratta di una plausibile trattativa da seguire in ogni suo singolo aspetto d’evoluzione, in grado di riservare a tutti gli appassionati non poche sorprese.

