Calciomercato Inter, Asamoah e Biraghi verso l’addio a fine stagione

Non solo nomi in entrata, l’Inter targata Conte-Marotta-Ausilio, lavora anche sui nomi in uscita. Tra questi presenti sia Asamoah che Biraghi.

Beppe Marotta e Piero Ausilio non perdono tempo e in questo periodo di stop ai campionati focalizzano tutta la loro attenzione lavorativa sul prossimo calciomercato. In accordo con Conte, intanto, diramano anche i primi nomi in uscita: Asamoah e Biraghi.

Sul primo c’erano tante aspettative, soprattutto in un’annata in cui avrebbe trovato Antonio Conte, uno dei suoi padri calcistici, come tecnico. Ma i tanti infortunati e i continui problemi alla cartilagine del ginocchio sinistro, che si porta dietro dal 2014, hanno costretto società e allenatore a prendere strade diverse.

L’ultima presenza di Asamoah in campo è infatti registrata 29 ottobre, da lì non si è più visto e la panchina nell’ultimo match giocato, contro la Juventus, non è indizio di recupero completo in breve tempo. Tra l’altro il suo contratto, scadenza 2021, permetterebbe all’Inter di monetizzare qualcosa in caso di cessione nel prossimo mercato.

L’altro nome presente nella lista dei partenti è quello di Cristiano Biraghi. Meno certo di Asamoah, ma comunque con alte probabilità d’addio. Lui, al contrario del giocatore ghanese, è riuscito a mettersi in mostra maggiormente, le sue prestazioni, però, non avrebbero convinto fino in fondo Antonio Conte.

Molto importante per il suo futuro, inoltre, sarà la permanenza o meno a Firenze di Dalbert, in quella che è stata, nella scorsa estate, una trattativa incrociata.

L’Inter ci ragiona, in base agli accordi con la Fiorentina deciderà se tenere il calciatore e usarlo come pedina di scambio per qualche trattativa oppure rimandarlo a Firenze. Biraghi, intanto, proverà a giocarsi tutte le sue carte per convincere Conte.

