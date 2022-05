Calciomercato Inter: anche la Roma vuole Dybala

Calciomercato, anche la Roma su Dybala. L’argentino apre alle trattative.

La Roma farà un tentativo per Paulo Dybala: le notizie sul futuro dell’argentino si infittiscono man mano che si avvicina la fine della stagione, e il suo contratto con la Juventus sta per scadere. Destinato ad accasarsi altrove a parametro zero, per Dybala potrebbero aprirsi le porte di Trigoria.

La conferma arriva da diverse fonti autorevoli, tra cui il Corriere dello Sport. Prioritario il ruolo giocato da José Mourinho, che chiede alla proprietà americana uno sforzo importante per compiere un decisivo step in avanti.

Il tecnico portoghese ha voglia di vincere, e ha dimostrato di saper fare sul serio già al primo anno sulla panchina giallorossa. Tra una decina di giorni, la Roma si giocherà l’opportunità di mettere in bacheca il primo trofeo europeo della propria storia, nonché di scrivere per prima il proprio nome nell’albo d’oro della Conference League.

È solo il primo passo per lo “Special One”, che dal prossimo anno vuole tornare a calcare il palcoscenico della Champions League. Dybala diverrebbe il punto di riferimento di una squadra capace, forse, di recitare il ruolo di quarto incomodo nella lotta Scudetto tra Juve, Milan ed Inter.

ecco, l’Inter: I nerazzurri sono l’altra squadra interessata alle prestazioni dell’argentino. L’AD Beppe Marotta può contare su un budget stipendi superiore a quello giallorosso, nonché su un progetto già inserito nel contesto Champions.

La scelta finale spetta dunque a Dybala. Roma ed Inter sono entrambe alternative valide per continuare la carriera in Serie A ad alti livelli, dopo sette anni di Juve.