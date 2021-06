Calciomercato Inter: anche Celik nel casting del dopo Hakimi

Il turco del Lille piace a diverse squadre europee. I nerazzurri l’hanno individuato come l’erede di Hakimi, destinato a passare al PSG.

Zeki Celik può diventare uno dei nomi più “caldi” della campagna di calciomercato estiva. Il turco del Lille ha disputato un ottimo campionato (29 presenze, tre gol e altrettanti assist), coronando la stagione con la conquista del titolo di campione di Francia.

Il club transalpino guidato da Galtier inizia ad essere una dimensione “stretta” per lui. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Celik è finito nel mirino di diversi top club europei, molti provenienti dalla Premier, ma tra cui spicca la presenza di una “big” italiana. È l’Inter neoscudettata, che mossa dalla necessità di cedere Hakimi (destinazione PSG) per far quadrare i conti, deve ora trovare un sostituto all’altezza.

E l’Evening Standard, noto quotidiano inglese, ad individuare in Celik il profilo ideale per i nerazzurri: non si tratta di un laterale capace di spingere come Hakimi, ma ha comunque buone attitudini in entrambe le fasi. L’età (24 anni) e il costo (circa 15 milioni), lo rendono il più appetibile per il mercato nerazzurro. Bisognerà superare, come già anticipato, una folta concorrenza inglese: Arsenal, Manchester United e Tottenham si sono tutte messe sulle tracce del terzino, che potrebbe essere attratto dagli ingaggi di un campionato come la Premier. L’Inter si dovrà far trovare pronta. D’altronde, pur non disponendo di una grossa “potenza di fuoco” sul mercato, Marotta e Ausilio hanno promesso che manterranno una squadra molto competitiva.

Migliori Bookmakers AAMS