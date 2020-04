Calciomercato Inter: ai dettagli per Kumbulla, idea Urzi

L’Inter è scatenata sul mercato: dopo l’accordo con il Verona per Kumbulla punta il giovane centrocampista argentino Urzi. Contatti avviati con il Banfield.

L’Inter supera la concorrenza del Napoli ed è quasi pronta a chiudere per Kumbulla. Decisiva la mediazione del calciatore, che ha rifiutato l’offerta economica degli azzurri proprio per permettere ai nerazzurri il sorpasso.

Tra Inter ed Hellas, ora, serve un accordo definitivo. Le squadre stanno ragionando su un accordo economico che si aggira attorno ai 30 milioni.

L’obbiettivo dell’Inter, però, sembrerebbe essere quello di abbassare il prezzo del cartellino inserendo all’interno della trattativa Salcedo e Di Marco, già girati all’Hellas.

Le squadre ragionano sul da farsi, già i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la definitiva fumata bianca della trattativa.

Nel mentre, uno scatenato Marotta, con la complicità di Ausilio ed Javier Zanetti, monitora una delle future stelle del calcio argentino, il centrocampista Agustín José Urzi.

Sulla situazione si è così espressa la presidentessa del Banfield: “Su Urzi ci sono tantissimi club europei, tra cui anche l’Inter. I nerazzurri, però, non hanno ancora presentato nessun’offerta ufficiale. Per noi non sarà facile trattenerlo e, vista la pandemia globale, potremmo accettare di trattare il ragazzo anche per una cifra inferiore ai 30 milioni prestabiliti dalla clausola”.

Infine, molto importante, è stata la sottolineatura in merito ad una forte amicizia che lega il massimo esponente del Banfield ad Javier Zanetti. Proprio Pupi, infatti, potrebbe essere la carta in più per l’Inter in questa trattativa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS