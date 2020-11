Calciomercato Inter, addio possibile: ipotesi scambio Eriksen-Paredes col PSG

Il rapporto tra il danese e Antonio Conte è deteriorato da tempo, l’Inter pensa a delle soluzioni per ottimizzare il denaro speso: ipotesi scambio con Leandro Paredes.

Un nuovo capitolo arricchisce l’infinita storia che lega Christian Eriksen e l’Inter. Purtroppo per i neroazzurri, ancora una volta, non si trattano di buone notizie, bensì di ennesimi scontri tra il talento danese e l’allenatore Antonio Conte.

Lo stesso centrocampista ha deciso, durante un’intervista, di mandare una frecciatina al suo attuale allenatore dichiarando ad una tv danese il suo malumore riguardo la gestione del suo minutaggio.

“La gente mi vuole in campo, lui ha idee diverse. Non sto vivendo quello che avevo sognato”.

Inequivocabili le parole dell’asso danese che non esclude affatto l’opzione di fare le valigie già durante il mercato di gennaio, alla ricerca di una squadra che possa garantirgli la titolarità.

L’idea delle ultime ore riguarda un possibile scambio tra Inter e PSG con Eriksen che si accaserebbe in prestito dai Parigini in cambio del prestito di Paredes.

L’argentino è seguito da tempo dalla dirigenza neroazzurra e potrebbe essere il giusto profilo da inserire nel classico 3-5-2 di Conte. La difficoltà di questa trattativa riguarda le modalità di cessione.

Zhang, come con Naingolann, non vorrebbe vendere giocatori in prestito ma cedere l’intero cartellino. Ecco perchè si potrebbe ridefinire il contatto con il PSG con uno scambio di cartellini, ma l’ipotesi è difficile.

Sicuramente Paredes potrebbe inserirsi in maniera più semplice negli schermi di Conte, che non prevedono la presenza di trequartisti puri come Eriksen che, infatti, sta faticando tantissimo ad imporsi in campo, al di là del minutaggio ottenuto.

L’idea è gradita all’allenatore e al giocatore danese, meno dalla presidenza che si muoverà per trovare un possibile accordo che porti vantaggi alla società.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS