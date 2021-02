Calciomercato Inter: accordo già fatto per De Paul? Ma c’è anche il Liverpool

Buone notizie, forse, in casa Inter.

Il club nerazzurro, tramite l’operato dei due a.d. Marotta ed Ausilio, sembra aver trovato l’accordo decisivo per portare in squadra il centrocampista argentino, classe 1994, Rodrigo De Paul, attualmente all’Udinese (squadra della quale è anche capitano).

Rodrigo De Paul, 26 anni, dal 2016 in terra friulana – fonte: profilo Twitter De Paul

Il talentuoso calciatore è da tempo nei radar di mercato dell’Inter ma non c’è mai stato un vero e proprio affondo decisivo per il nazionale argentino.

Il giocatore ed i suoi agenti sono favorevoli alla nuova destinazione prospettata ma il patto non è stato ancora ratificato, cosa non da poco in questi frangenti.

Il problema? La volontà della società nerazzurra (attuale o nuova che sia), in mano al gruppo di Suning. Il colosso cinese, come ben noto, non naviga nell’oro ultimamente, per questo è alla disperata (o quasi) ricerca di nuovi fondi d’investimento ed acquirenti per l’Inter, che potrebbe, se il passaggio di proprietà dovesse concretizzarsi, decidere di concentrarsi su dei nuovi profili.

La trattativa per De Paul è stata presentata ed accettata ma questi problemi societari non possono che rallentare tutte le operazioni che i dirigenti di mercato nerazzurri hanno in mente.

fonte: profilo Twitter De Paul

Questo improvviso blocco potrebbe favorire le altre squadre interessate alle prestazioni di Rodrigo De Paul, non solo in Italia.

Dalla Premier League il Liverpool pare aver individuato in De Paul l’erede naturale del centrocampista olandese Georgino Wijnaldum, intenzionato ad abbandonare il club in estate a parametro zero.

Pista di mercato molto interessante, da tenere sotto stretta osservazione, visto anche l’intreccio di fattori ed incognite che la caratterizzano.

