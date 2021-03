Calciomercato: Haaland al Real Madrid libera Benzema per la Juventus, Morata torna all’Atletico

Quest’estate potrebbe dar vita ad un enorme walzer delle punte, in cui i protagonisti saranno 3 attaccanti di alto profilo, alla ricerca di una nuova sfida.

Ha del clamoroso il possibile incastro che, quest’estate, può movimentare il mercato dei numeri 9 e sancire le ambizioni di tre dei più grandi top club del mondo e molte delle più grandi novità potrebbero arrivare dalla città di Madrid.

Ormai, è risaputo che il Real di Florentino Perez sogna l’ingaggio di un colpo che possa riportare entusiasmo alla piazza “blanca” e che gli obiettivi sono tanti. L’ammissione di Gareth Bale, che ha deciso di tornare al Real il prossimo anno, ha riacceso le fantasie dei tifosi su una possibile ricorstruzione della BBC, con Cristiano Ronaldo nuovamente protagonista con la maglia del Real, ma le idee della società dei galacticos sono altre.

In principio, verranno sondati i due giovani più in voga del momento, Mbappè e Haaland, con il secondo fortemente voluto e “costretto” a vedere il proprio futuro al Borussia in bilico a causa della clausola di 75 milioni.

Il Real punta sul norvegese come nuovo numero 9 della squadra, completando il ricambio generazionale che toglierebbe spazio a Karim Benzema.

Il francese, dimostratosi ogni anno uno dei migliori interpreti del suo ruolo, potrebbe decidere di accettare una nuova, incredibile, sfida in Italia al fianco dell’uomo che più ha giovato, nella sua carriera, della presenza di Benzema nella squadra di Madrid, ovvero Ronaldo.

L’attuale 9 del Real potrebbe, infatti, accasarsi alla Juventus che, complice la stagione non troppo esaltante, ha bisogno di un leader in fase offensiva, in grado di garantire prestazioni altisonanti.

L’arrivo del francese escluderebbe, per tanti fattori, il riscatto di Alvaro Morata, che tornerebbe a Madrid, sponda Atletico, a fare il secondo di Luis Suarez.

Lo spagnolo non è uno dei problemi maggiori della formazione bianconera, ma su di lui pesano i 45 milioni da pagare nel suo terzo anno di contratto. Morata non accetterebbe l’idea di fare il secondo di Suarez, dunque il giro delle punte aumenterebbe ulteriormente includendo nomi che, adesso, non sanno di essere in bilico.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS