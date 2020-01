Calciomercato Gennaio 2020, tabella trasferimenti: acquisti e cessioni in Bundesliga

Ecco che vi proponiamo tutti gli acquisti e le cessioni del mercato invernale per quanto riguarda la Bundesliga! Una finestra invernale che ha portato soprattutto un ringiovimento nelle rose della formazioni.

Ci sono stati pochi acquisti di numero, ma dal peso importante. La protagonista indiscussa di questa sessione invernale è più il Borussia Dortmund rispetto ai suoi rivali del Bayern Monaco.

La formazione giallonera ha puntato molto sulla gioventù, con acquisti in prospettiva futura molto interessanti. Uno su tutti è l’attaccante norvegese Haaland, a lungo inseguito anche dalla Juventus, diciannovenne che si è messo in mostra nella fase a girone della Champions League. In questa competizione ha realizzato ben 8 reti, a 2 di distanza da Lewandovski. Non è riuscito a trascinare il Salisburgo alla seconda fase, ma in compenso ha fatto guadagnare ben 45 milioni al club, facendo un’ottima plusvalenza!

I campioni di Germania in carica hanno annunciato appena un nome soltanto, per giunta nel reparto difensivo. E’ il ventiquatrenne Odriozola, terzino destro in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid.

Il Lipsia, attuale prima forza della Bundesliga, che prosegue sempre sul solco della gioventù. Innanzitutto i due giovani spagnoli Dani Olmo e Angelino, poi in avanti il francese ventiduenne Augustin. Tra le cessioni, invece, c’è quella di Demme, appena passato tra le file dei partenopei in questa sessione di mercato per 12 milioni di euro.

Il Monchengladbach, quest’anno in competizione per lottare fino alla fine, ha pensato a cedere, lasciando da parte gli acquisti.

Il Bayer Leverkusen ha acquistato due giovanissimi, come Tapsoba e Palacios. Insomma un mercato in cui si sono visti dei ringiovanimenti importanti, con poche novità a livello di giocatori di esperienza

FC BAYERN MONACO

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Álvaro Odriozola 24 Terzino destro 20,00 mln € Real Madrid Prestito

Età media acquisti: 24,0 Valore degli acquisti: 20,00 mln €Spese: 0



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Nessuna cessione

BORUSSIA DORTMUND

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Erling Haaland 19 Punta centrale 45,00 mln € RB Salisburgo 20,00 mln € Emre Can 26

Mediano 30,00 mln € Juventus Spesa prestito:

1,00 mln € Giovanni Reyna 17

Trequartista – B. Dortmund U19 –

Età media acquisti: 20,7Valore degli acquisti: 75,00 mln €Spese: 21,00 mln €



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Paco Alcácer 26 Punta centrale 42,00 mln € Villarreal CF 23,00 mln € Julian Weigl 24 Mediano 23,00 mln € Benfica 20,00 mln € Jacob Bruun Larsen 21 Ala sinistra 12,00 mln € TSG Hoffenheim 9,00 mln €

Età media cessioni: 23,7Valore di mercato degli cessioni: 77,00 mln €Entrate: 52,00 mln €

Bilancio trasferimenti: 31,00 mln

RASENBALLSPORT LIPSIA

Età media acquisti: 21,3Valore degli acquisti: 65,20 mln €Spese: 20,00 mln €



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Matheus Cunha 20 Punta centrale 13,00 mln € Hertha BSC 15,00 mln € Diego Demme 28

Mediano 17,00 mln € Napoli 12,00 mln € Marcelo Saracchi 21 Terzino sinistro 10,00 mln € Galatasaray Spesa prestito:

500 mila € Stefan Ilsanker 30 Mediano 3,00 mln € E. Francoforte 500 mila € Jean-Kévin Augustin 22

Punta centrale 14,00 mln € Leeds Prestito Luan Cândido 18 Terzino sinistro 4,00 mln € RB Bragantino Prestito

Età media cessioni: 23,2Valore di mercato degli cessioni: 61,00 mln €Entrate: 28,00 mln €

Bilancio trasferimenti: 8,00 mln €

BAYER 04 LEVERKUSEN

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Edmond Tapsoba 20 Difensore centrale 4,50 mln € Vit. Guimarães 18,00 mln € Exequiel Palacios 21 Centrale 25,00 mln € River Plate 17,00 mln €

Età media acquisti: 20,5Valore degli acquisti: 29,50 mln €Spese: 35,00 mln €



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Joel Pohjanpalo 25 Punta centrale 1,00 mln € Amburgo Prestito Panagiotis Retsos 21 Difensore centrale 9,00 mln € Sheffield Utd. Prestito

Età media cessioni: 23,0Valore di mercato degli cessioni: 10,00 mln €Entrate: 0

Bilancio trasferimenti: -35,00 mln €

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Nessuno acquisto

Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Jordan Beyer 19 Terzino destro 2,50 mln € Amburgo Prestito Julio Villalba 21 Punta centrale 500 mila € SCR Altach Prestito Andreas Poulsen 20 Terzino sinistro 1,50 mln € Austria Vienna Prestito

Età media cessioni: 20,0Valore di mercato degli cessioni: 4,50 mln €Entrate: 0



VFL WOLFSBURG

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Marin Pongracic 22 Difensore centrale 6,00 mln € RB Salisburgo 10,00 mln €

Età media acquisti: 22,0Valore degli acquisti: 6,00 mln €Spese: 10,00 mln €



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Jeffrey Bruma 28

Difensore centrale 4,00 mln € 1.FSV Magonza Prestito Yunus Malli 27

Trequartista 3,50 mln € Union Berlino Prestito Elvis Rexhbecaj 22

Centrale 5,00 mln € 1.FC Colonia Prestito Lukas Nmecha 21

Punta centrale 4,00 mln € Man City U23 Fine prestito

02/gen/2020

Età media cessioni: 24,5Valore di mercato degli cessioni: 16,50 mln €Entrate: 0

Bilancio trasferimenti: -10,00 mln €

EINTRACHT FRANCOFORTE

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Stefan Ilsanker 30 Mediano 3,00 mln € RB Lipsia 500 mila €

Età media acquisti: 30,0Valore degli acquisti: 3,00 mln €Spese: 500 mila €



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Simon Falette 27

Difensore centrale 3,50 mln € Fenerbahce Prestito Nicolai Müller 32 Ala destra 1,50 mln € Western Sydney ? Dejan Joveljic 20

Punta centrale 4,00 mln € RSC Anderlecht Prestito

Età media cessioni: 26,3Valore di mercato degli cessioni: 9,00 mln €Entrate: 0

Bilancio trasferimenti: -500 mila €

SV WERDER BREMA

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Kevin Vogt 28 Difensore centrale 10,00 mln € TSG Hoffenheim Spesa prestito:

750 mila € Davie Selke 25 Punta centrale 10,00 mln € Hertha BSC Prestito Felix Beijmo 21 Terzino destro 1,20 mln € Malmö FF Fine prestito

31/dic/2019

Età media acquisti: 24,7Valore degli acquisti: 21,20 mln €Spese: 750 mila €



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Felix Beijmo 22 Terzino destro 1,20 mln € Greuther Fürth Prestito

Età media cessioni: 22,0Valore di mercato degli cessioni: 1,20 mln €Entrate: 0

Bilancio trasferimenti: -750 mila €

TSG 1899 HOFFENHEIM

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Munas Dabbur 27 Punta centrale 10,00 mln € Siviglia FC 12,00 mln € Jacob Bruun Larsen 21 Ala sinistra 12,00 mln € Bor. Dortmund 9,00 mln € Michael Esser 32 Portiere 500 mila € Hannover 96 gratuito Domen Gril 18 Portiere 200 mila € NK Bravo ? Felipe Pires 24 Ala sinistra 900 mila € Fortaleza Fine prestito

31/dic/2019 Ilay Elmkies 19 Centrale 25 mila € Hoffenheim II – Bruno Nazário 24 Ala sinistra 500 mila € Athletico-PR Fine prestito

31/dic/2019

Età media acquisti: 23,6Valore degli acquisti: 24,13 mln €Spese: 21,00 mln €



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Kevin Vogt 28 Difensore centrale 10,00 mln € Werder Brema Spesa prestito:

750 mila € Lukas Rupp 29 Centrale 3,00 mln € Norwich 500 mila € Philipp Ochs 22

Centrocampista di sinistra 300 mila € Hannover 96 gratuito Domen Gril 18 Portiere 200 mila € NK Bravo Prestito Robert Zulj 27

Trequartista 1,00 mln € VfL Bochum ? Joshua Brenet 25

Terzino destro 3,00 mln € Vitesse Prestito Bruno Nazário 24 Ala sinistra 500 mila € Botafogo Prestito Jürgen Locadia 26

Punta centrale 10,00 mln € Brighton Fine prestito

31/gen/2020

Età media cessioni: 24,9Valore di mercato degli cessioni: 28,00 mln €Entrate: 1,25 mln €

Bilancio trasferimenti: -19,75 mln €

FORTUNA DÜSSELDORF

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Dawid Kownacki 22 Punta centrale 7,50 mln € Sampdoria 7,50 mln € Steven Skrzybski 27 Ala destra 2,70 mln € FC Schalke 04 Spesa prestito:

200 mila € Valon Berisha 26

Centrale 5,00 mln € Lazio Prestito Zanka 29

Difensore centrale 3,00 mln € Fenerbahce Prestito Jannick Theißen 22 Portiere 100 mila € Rot-Weiß Erfurt Fine prestito

29/gen/2020

Età media acquisti: 25,2Valore degli acquisti: 18,30 mln €Spese: 7,70 mln €



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Davor Lovren 21 Ala sinistra 400 mila € Slaven Belupo Prestito Lewis Baker 24

Centrale 3,50 mln € Chelsea Fine prestito

22/gen/2020 Dawid Kownacki 22 Punta centrale 7,50 mln € Sampdoria Fine prestito

31/dic/2019

Età media cessioni: 22,3Valore di mercato degli cessioni: 11,40 mln €Entrate: 0

Bilancio trasferimenti: -7,70 mln €

HERTHA BSC

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Krzysztof Piatek 24 Punta centrale 32,00 mln € Milan 27,00 mln € Lucas Tousart 22 Mediano 20,00 mln € Olymp. Lione 25,00 mln € Matheus Cunha 20 Punta centrale 13,00 mln € RB Lipsia 15,00 mln € Santiago Ascacíbar 22 Mediano 10,00 mln € VfB Stoccarda 11,00 mln €

Età media acquisti: 22,0Valore degli acquisti: 75,00 mln €Spese: 78,00 mln €



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Sidney Friede 21 Centrale 700 mila € Wehen Wiesbaden gratuito Lucas Tousart 22 Mediano 20,00 mln € Olymp. Lione Prestito Ondrej Duda 25 Trequartista 13,00 mln € Norwich Prestito Davie Selke 25 Punta centrale 10,00 mln € Werder Brema Prestito Maurice Covic 21

Ala destra 200 mila € Ascoli Prestito Dennis Jastrzembski 19

Ala sinistra 500 mila € SC Paderborn Prestito Eduard Löwen 22

Centrale 7,00 mln € FC Augusta Prestito Daishawn Redan 18

Punta centrale 4,00 mln € FC Groningen Prestito

Età media cessioni: 21,6Valore di mercato degli cessioni: 55,40 mln €Entrate: 0

Bilancio trasferimenti: -78,00 mln €

1.FSV MAGONZA 05

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Jeffrey Bruma 28

Difensore centrale 4,00 mln € VfL Wolfsburg Prestito Erkan Eyibil 18

Trequartista – Magonza 05 U19 –

Età media acquisti: 23,0Valore degli acquisti: 4,00 mln €Spese: 0



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Aaron Seydel 23 Punta centrale 400 mila € Jahn Regensburg Prestito Alexandru Maxim 29 Trequartista 2,00 mln € Gaziantep FK Prestito

Età media cessioni: 26,0Valore di mercato degli cessioni: 2,40 mln €Entrate: 0



SC FRIBURGO

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Felix Bacher 19 Difensore centrale 250 mila € FC Wacker ?

Età media acquisti: 19,0Valore degli acquisti: 250 mila €Spese: 0



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Marco Terrazzino 28

Ala sinistra 1,00 mln € Dynamo Dresda Prestito Woo-yeong Jeong 20 Ala destra 2,00 mln € FC Bayern II Prestito Jérôme Gondorf 31 Centrale 1,00 mln € Karlsruher SC Prestito

Età media cessioni: 26,3Valore di mercato degli cessioni: 4,00 mln €Entrate: 0



FC SCHALKE 04

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Jean-Clair Todibo 20

Difensore centrale 10,00 mln € FC Barcellona Spesa prestito:

1,50 mln € Michael Gregoritsch 25 Seconda punta 7,00 mln € FC Augusta Spesa prestito:

500 mila €

Età media acquisti: 22,5Valore degli acquisti: 17,00 mln €Spese: 2,00 mln €



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Nabil Bentaleb 25

Centrale 5,00 mln € Newcastle Utd. Spesa prestito:

1,00 mln € Steven Skrzybski 27 Ala destra 2,70 mln € F. Düsseldorf Spesa prestito:

200 mila € Fabian Reese 22 Punta centrale 600 mila € Holstein Kiel 100 mila € Jonas Carls 22 Terzino sinistro 200 mila € Vikt. Colonia Prestito Mark Uth 28 Punta centrale 5,50 mln € 1.FC Colonia Prestito

Età media cessioni: 24,8Valore di mercato degli cessioni: 14,00 mln €Entrate: 1,30 mln €

Bilancio trasferimenti: -700 mila €

FC AUGUSTA

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Eduard Löwen 22

Centrale 7,00 mln € Hertha BSC Prestito

Età media acquisti: 22,0Valore degli acquisti: 7,00 mln €Spese: 0



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Michael Gregoritsch 25 Seconda punta 7,00 mln € FC Schalke 04 Spesa prestito:

500 mila € Mads Pedersen 23 Terzino sinistro 900 mila € FC Zurigo Prestito Caiuby 31 Ala sinistra 500 mila € svincolato –

Età media cessioni: 26,3Valore di mercato degli cessioni: 8,40 mln €Entrate: 500 mila €

Bilancio trasferimenti: 500 mila €

1.FC COLONIA

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Mark Uth 28 Punta centrale 5,50 mln € FC Schalke 04 Prestito Toni Leistner 29 Difensore centrale 2,50 mln € QPR Prestito Elvis Rexhbecaj 22

Centrale 5,00 mln € VfL Wolfsburg Prestito Jan Thielmann 17 Ala destra 250 mila € Colonia U19 –

Età media acquisti: 24,0Valore degli acquisti: 13,25 mln €Spese: 0



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Louis Schaub 25

Trequartista 4,00 mln € Amburgo Prestito Darko Churlinov 19 Ala sinistra 400 mila € VfB Stoccarda ? Matthias Bader 22 Terzino destro 500 mila € SV Darmstadt 98 ? Lasse Sobiech 29 Difensore centrale 1,20 mln € Mouscron Prestito Vincent Koziello 24

Centrale 1,50 mln € Paris FC Prestito

Età media cessioni: 23,8Valore di mercato degli cessioni: 7,60 mln €Entrate: 0



SC PADERBORN 07

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Antony Evans 21 Trequartista – Everton U23 ? Samúel Fridjónsson 23 Mediano 500 mila € Vålerenga ? Dennis Srbeny 25 Punta centrale 1,00 mln € Norwich ? Dennis Jastrzembski 19

Ala sinistra 500 mila € Hertha BSC Prestito Adrian Oeynhausen 17 Mediano – Paderborn U19 –

Età media acquisti: 21,0Valore degli acquisti: 2,00 mln €Spese: 0



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Khiry Shelton 26 Punta centrale 500 mila € Kansas ? Marcel Hilßner 24 Ala destra 400 mila € Hallescher FC Prestito Michael Ratajczak 37 Portiere 100 mila € Hannover 96 ? Johannes Dörfler 23 Ala destra 250 mila € FSV Zwickau Prestito Cauly 24

Centrocampista di destra 1,50 mln € Ludogorets ? Babacar Gueye 25 Punta centrale 600 mila € Karlsruher SC ?

Età media cessioni: 26,5Valore di mercato degli cessioni: 3,35 mln €Entrate: 0



1.FC UNION BERLINO

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Yunus Malli 27

Trequartista 3,50 mln € VfL Wolfsburg Prestito Lennart Moser 20 Portiere 100 mila € Energie Cottbus Fine prestito

20/gen/2020

Età media acquisti: 23,5Valore degli acquisti: 3,60 mln €Spese: 0



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Nicolai Rapp 23 Difensore centrale 600 mila € SV Darmstadt 98 Prestito Lennard Maloney 20

Difensore centrale 150 mila € Chemnitzer FC Prestito Lennart Moser 20 Portiere 100 mila € Cercle Bruges Prestito

Età media cessioni: 21,0Valore di mercato degli cessioni: 850 mila €Entrate: 0

