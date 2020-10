Calciomercato Fiorentina, ultimo giorno: presi Martinez Quarta, Barreca e Callejón

Ultimo giorno di mercato che sI preannuncia piuttosto intenso per la Fiorentina. In attesa del gong finale, che scatterá oggi alle 20:00, la società viola sta preparando gli ultimi colpi per rifinire la rosa.

Sono tre I nomi sul taccuino di Daniele Pradé, che in quest’ultimo giorno ha giá messo a segno un colpo importante e di grande prospettiva. Si tratta di Lucas Martinez Quarta, difensore centrale di 24 anni in forza al River Plate. La Fiorentina, dopo giorni di lunghe trattative, é riuscita a trovare l’intesa sulla base di sei milioni piú altrettanti di bonus. Il giocatore ha giá sostenuto le visite mediche e sarà ufficializzato entro le 20:00, dopo aver apposto la propria firma su un quinquiennale.

Un altro calciatore pronto a vestire la maglia viola é José Maria Callejón. Rinforzo di esperienza, che già conosce molto bene il nostro campionato, svincolato, lo spagnolo firmerá un biennale, con opzione per il terzo anno, a quattro milioni, andando ad occupare il posto che nella Fiorentina é stato di Chiesa.

Occhio infine al possibile arrivo di Barreca dal Minaco. Il mancino, ex Torino e Genoa, dovrebbe andare a chiudere il parterre sue corsie laterali. Trattativa avviata sulla base del prestito gratuito con 5 milioni di riscatto. La Fiorentina attende la risposta dei monagaschi.

