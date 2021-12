Calciomercato Fiorentina, ufficiale: preso Ikone!

Primo colpo di mercato della sessione invernale: la Fiorentina acquista Jonathan Ikone dal Lille. L’esterno salterà domani la gara contro il Bordeaux e volerà a Firenze per le visite mediche.

La Fiorentina cala il primo colpo del calciomercato invernale 2021: Jonathan Ikone, esterno destro in forza al Lille, diventerà un nuovo giocatore “Viola”. Rocco Commisso sborserà 15 milioni per consegnare a Vincenzo Italiano un nuovo tassello e una nuova variabile tattica per la squadra gigliata.

Ikone, giocatore classe 1998, è un’ala destra dotata di buona tecnica e velocità. Ha avuto già modo di esordire sui principali palcoscenici calcistici europei: con i campioni di Francia ha già giocato in Champions League, dove ha messo a referto una rete e un assist, bottino arricchito da un gol e un assist messi insieme in campionato.

Italiano avrà dunque una carta in più per il suo 4-3-3. Un messaggio importante per la Fiorentina, disposta ad investire su un giovane che però ha già messo in mostra ottime cose. Ikone salterà domani la sfida contro il Bordeaux, l’ultima del 2021 per il Lille, e volerà a Firenze dove lo attenderanno le visite mediche per intraprendere la sua nuova avventura professionale.

Al Lille verrà garantito, inoltre, il 15% sulla futura rivendita del calciatore. Ikone e la Fiorentina sono pronti a legarsi. La squadra viola prova a rendersi sempre più competitiva.

