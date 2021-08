Calciomercato Fiorentina, per Pjanic dal Barça c’è distanza sull’ingaggio

Ancora incerto il futuro di Miralem Pjanic. Il bosniaco, in uscita dal Barcellona, ha ricevuto un’offerta dalla Fiorentina. Oggi le due società si sono incontrate, ma resta da sciogliere il “nodo” ingaggio.

Miralem Pjanic alla Fiorentina: con il passare dei giorni, quella che fino a poco tempo fa poteva sembrare una suggestione da fantamercato rischia ora di diventare realtà. Il centrocampista bosniaco è in rotta con Koeman al Barcellona e appare inevitabile la sua cessione.

Il suo desiderio sarebbe tornare alla Juventus, e lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri, allenatore che ne ha sempre apprezzato le caratteristiche. Il mercato dei bianconeri, però, è attualmente focalizzato sulla questione Ronaldo, e difficilmente la “Signora” farà altre operazioni prima della fine di questa campagna trasferimenti.

Ecco perché Pjanic comincia a valutare altre strade. Deciso a tornare in Italia, la Fiorentina vuole farne uno dei perni della squadra. Commisso ha incontrato oggi gli emissari del Barcellona, ottenendo l’okay per un prestito gratuito con diritto di riscatto. Ma secondo Sportmediaset sussistono ancora distanze sulla divisione dell’ingaggio: Pjanic chiede almeno sette milioni, ma la Fiorentina non è disposta ad andare oltre i 3,5, e avrebbe chiesto ai catalani di dividersi l’onere. Il Barcellona è disposto a versare parte dello stipendio di Miralem, ma vorrebbe che la Fiorentina salisse a 4,5 milioni.

La telefonata di Spalletti

Un milione separerebbe dunque Pjanic da Firenze, e nel mezzo vorrebbe inserirsi Luciano Spalletti: il tecnico del Napoli, che ha allenato Pjanic ai tempi di Roma, lo rivorrebbe volentieri con sè. Secondo le fonti del cds, infatti, l’allenatore di Certaldo avrebbe chiamato il suo pupillo per tastarne la disponibilità. Tutte opzioni che Pjanic sta valutando. La Juventus resta sullo sfondo ma, a meno di clamorosi colpi di scena, il bosniaco dovrebbe giocare altrove.

