Calciomercato Fiorentina: obiettivo Thiago Silva. Accordo taglio stipendi calciatori

Giungono notizie importanti dalla Fiorentina. La squadra gigliata sta preparando la nuova stagione con l’intento di ritrovare una qualificazione in Champions League che mancano ormai da un decennio. La sensazione è che quest’ultimo scorcio di campionato fungerà da fase interlocutoria in vista del prossimo anno. L’obiettivo è quello di conludere al meglio il campionato per poi gettare le basi di un nuovo progetto vincente.

Progetto al quale potrebbe prendere parte anche Thiago Silva. Trentasei anni, l’ex difensore del Milan andrà in scadenza con il PSG a fine stagione. Dopo aver giocato, da capitano, sotto la Tour Eiffel per otto anni e aver conquistato sette Scudetti, il brasiliano pare intenzionato a tornare in Italia per chiudere dignitosamente la propria carriera. Nonostante l’età, Thiago Silva è ancora uno dei migliori centrali al mondo e un suo inserimento in rosa permetterebbe alla Fiorentina di fare un buon salto di qualità.

Secondo La Gazzetta dello Sport dei contatti ci sarebbero già stati nelle scorse ore e Thiago Silva avrebbe già dato il proprio assenso a trasferirsi alla Fiorentina. Di qui a parlare di affare fatto ce ne passa, ma Rocco Commisso sembra seriamente intenzionato ad iscriversi alla corsa per l’ex capitano verdeoro. Una corsa alla quale dovrebbe partecipare anche il Milan, cui Thiago Silva ha dichiarato più volte di essere molto legato, nonché diversi top club esteri: Atletico Madrid, Everton, Tottenham, Arsenal solo per citarne alcuni.

Bisogna poi considerare il fatto che, se vorrà aggiudicarsi Thiago Silva, la Fiorentina dovrà proporgli una cifra importante: il brasiliano percepiva in Francia un ingaggio da 12 milioni annui, ed è probabile che, pur abbassando le pretese, arrivi a chiedere una cifra non tanto inferiore a quella summenzionata. Mission Impossible, dunque? Resta tutto ancora da vedere. Commisso coltiva ambizioni, e potrebbe provare a regalare un sogno ai propri tifosi replicando un colpo “alla Ribery”. Una mano potrebbe arrivare dal mercato in uscita dove diversi giocatori (Lirola, Caceres e lo stesso Pezzella) potrebbero essere sacrificati per alleggerire il tetto inaggi.

Fiorentina, accordo con i giocatori sul taglio stipendi

A proposito di ingaggi, una buona notizia per le casse della Fiorentina potrebbe arrivare dall‘accordo raggiunto con i giocatori per il taglio stipendi. I calciatori hano rinunciato a una mensilità prevista per la stagione 2019/20 al fine di “Contribuire ad aiutare concretamente il club, in un periodo particolarmente complicato non solo per il mondo del calcio ma per l’intera collettività”, così come si legge nella nota pubblicata stamane dal club. Con questa operazione, si legge su Sky Sport, il club viola dovrebbe risparmiare un totale di 4,3 milioni di euro.

