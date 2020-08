Calciomercato Fiorentina, è fatta: colpo Thiago Silva

Thiago Silva si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore brasiliano, 93 presenze in Serie A e uno Scudetto con la maglia del Milan, sarà impegnato tra pochi giorni nella finalissima di Champions League contro il Bayern Monaco per conquistare, con i gradi del capitano, la “Coppa dalle grandi orecchie” che ancora manca al suo palmares.

Quella di domenica sera sarà però l’ultima partita con la maglia del PSG per Thiago Silva. Il brasiliano ha infatti scelto di non proseguire la propria avventura professionale con i parigini e il prossimo 31 agosto, alla scadenza naturale del contratto, si svincolerà e sarà libero di firmare con un’altra squadra. Si è subito fatta avanti la Fiorentina di Rocco Commisso che, come informa il “Corriere dello Sport”, avrebbe offerto al brasiliano un ingaggio da quattro milioni. Offerta che avrà sicuramente ingolosito il brasiliano, voglioso di ricevere nuovi stimoli e che, secondo indiscrezioni della stessa fonte, avrebbe già preso casa a Firenze.

Qualora dovesse abbracciare questo nuovo progetto, Thiago Silva si ritroverebbe in una squadra molto giovane della quale diverrebbe un punto di riferimento. Chissà che, come suggerisce lo stesso Corriere, la sua decisione non sia stata influenzata da Franck Ribery, altro “senatore” dello spogliatoio viola. I due sono parecchio amici e, nonostante un’età in costante avanzamento, sanno di poter contribuire ancora molto alle vittorie sul campo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS