Calciomercato Fiorentina, tutto fatto per l’arrivo di Luka Jović. Intesa totale con il Real Madrid che ha deciso di liberarlo. La Fiorentina ha chiuso anche per Rolando Mandragora che arriva a titolo definitivo dalla Juventus.

A quattro giorni dall’inizio del calciomercato, anche la Fiorentina inizia a muoversi. I Viola, con il settimo posto conquistato, ritornano in Europa dopo tanti anni di assenza e giocheranno la prossima edizione della Conference League. Un’altra impresa targata Vincenzo Italiano dopo la salvezza con lo Spezia dello scorso campionato.

Con la partecipazione alla coppa europea, bisognerà avere anche ottimi rincalzi e allungare la panchina. Su questo versante i toscani si stanno muovendo abbastanza repentinamente. Nelle ultime ore, infatti, sembra essersi concretizzata la pista che porterebbe a Luka Jović. Il serbo lascerà il Real Madrid ed approderà in Serie A, grazie alle continue trattative che ci sono state con la società.

Per convincere gli spagnoli, la Fiorentina è ricorsa ad un’opzione abbastanza singolare. Jović arriverà in prestito con un contratto biennale. Tuttavia, per l’attaccante c’è la possibilità di decidere se continuare con l’avventura italiana o se rescindere il proprio contratto e partire a zero. Inoltre, il Real Madrid ammortizzerà l’ingaggio del giocatore (di 6 milioni) con una buonuscita.

Un parentesi non molto felice quella di Jović con la maglia dei Blancos, con cui è stato legato dal 2019 al 2021. Per lui solamente ventuno presenze in due anni e due gol. Non è mai stato amore a prima vista con la squadra di Florentino Pérez, tant’è che il giocatore è partito in prestito all’Eintracht Francoforte, squadra in cui aveva militato prima dell’arrivo in Spagna. Non c’è spazio per lui nello scacchiere di Carlo Ancelotti.

Calciomercato Fiorentina, Mandragora in prestito

In attesa di capire quando Jović sbarcherà in Italia, la Fiorentina non vuole proprio saperne di fermarsi. Daniele Pradè ha voluto regalare un altro innesto al proprio tecnico. Infatti, il club ha concluso anche l’acquisto di Rolando Mandragora, difensore del Torino. Il giocatore napoletano ha già raggiunto Firenze ed oggi c’è stato il suo primo allenamento, come mostrato sull’account Twitter della società.

Mandragora è arrivato per la cifra di 8,2 milioni di euro che possono essere pagati in tre anni. C’è stato, dunque, un accordo con la Juventus, che detiene il suo cartellino, e che ha deciso di liberare a titolo definitivo il suo difensore dopo la parentesi di un anno con i granata. Con la maglia del Toro ha collezionato trentatré presenze e due reti ed ora sarà a disposizione del nuovo allenatore.