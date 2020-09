Calciomercato, è fatta: Bonaventura ha scelto la Fiorentina

Dopo tanto pour-parler finalmente Giacomo “Jack” Bonaventura, svincolatosi dal Milan, ha scelto la sua nuova squadra: la Fiorentina

L’accordo tra il fantasista ex-Milan ed il club viola è stato raggiunto già da diverse settimane, si trattava solo di limare i piccoli dettagli economici da inserire nel contratto che legherà fino al 2022 il calciatore e la società di Firenze. Nella giornata di ieri è arrivato l’accordo totale, Bonaventura e la Fiorentina si sono legheranno per due anni ed il calciatore andrà a guadagnare cifre che si aggirano intorno a 1,7 milioni più eventuali bonus legati alle vittorie e alle presenze individuali.

La trattativa non è stata assolutamente semplice, a complicare i piani della Fiorentina ci ha pensato infatti il Benevento del presidente Oreste Vigorito desideroso di piazzare un grande colpo da regalare a Pippo Inzaghi, offrendo al Jack un contratto molto più succulento rispetto a quello proposto dalla viola, ma la storia ed il blasone del club fiorentino ha inciso e non poco nella scelta di Bonaventura che cosi ha scelto Firenze come sua prossima destinazione.

Lo stesso patron dei Sanniti ha dichiarato inoltre che il Benevento aveva raggiunto un accorto economico di massima con l’entourage del calciatore, ma oltre all’appeal della società viola anche delle scelte, che Vigorito ha definito “familiari” hanno avallato, probabilmente in modo definito, la scelta di Bonaventura nell’andare a vestire per i prossimi due la casacca viola.

Nel frattempo raggiunto l’accordo con l’ex milanista l’attenzione sul mercato della Fiorentina si è spostata sulla ricerca di un bomber da regalare a mister Iachini. Resta caldissimo il nome di Piatek che dopo la positiva parentesi in Bundesliga con l’Hertha Berlino è desideroso di prendersi una rivincita nel campionato italiano e Firenze potrebbe essere la piazza giusta per ripartire e riconquistare l’affetto del pubblico del belpaese.

