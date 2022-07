Calciomercato: colpo Molina per l’Atletico Madrid, che vuole anche Cristiano Ronaldo

Calciomercato, Marca fa il punto sull’Atletico Madrid: “Colchoneros” in chiusura per Molina dell’Udinese. E spunta la suggestione Ronaldo.

L’Atletico Madrid fa sul serio: la squadra del “Cholo” Simeone si sta rinforzando tanto in vista della prossima stagione, nella quale proverà ad insidiare la leadership dei rivali cittadini del Real Madrid. Il quotidiano “Marca” ha fatto il punto sul mercato dei “Rojiblancos”, indicando tra gli obiettivi principali Nahuel Molina, esterno dell’Udinese, e Cristiano Ronaldo.

Per l’argentino il trasferimento sembra ormai cosa fatta: Atletico ed Udinese sono in ottimi rapporti (all’estate scorsa risale l’affare De Paul), stanno chiudendo in queste ore una trattativa lampo per portare il laterale destro in Spagna. Non sono state ancora comunicate le cifre, ma l’Udinese valuta il suo gioiello almeno 30 milioni di euro, e difficilmente abbasserà il prezzo.

Secondo quanto riferito da fonti vicine alla Gazzetta dello Sport, l’Atletico potrebbe inserire nella trattativa il difensore Nehuen Peréz, classe 2000 che piace ai friulani, al fine di alleggerire l’esborso economico dell’operazione.

Molina esulta in maglia Udinese. Foto dall’account Instagram dell’atleta (@nahuelmolina35)

Molina non è, comunque, il solo calciatore accostato ai “Colchoneros”. I rossobianchi rimangono in corsa per Cristiano Ronaldo. Il portoghese vuole andare via dallo United, che il prossimo anno non farà la Champions League, e avrebbe attirato l’interesse di diversi club.

La notizia più recente riguarda un’offerta da 300 milioni proveniente dall’Arabia, ma secondo “Marca” il portoghese vuole restare in Europa e i “Colchoneros”, che hanno perso Suarez e sono nuovamente in trattativa con la Juve per la cessione di Morata, potrebbero decidere di aggiungere un rinforzo importante in attacco.