Calciomercato: colpo Miranchuk per l’Atalanta

L’Atalanta si è assicurata il centrocampista Aleksej Miranchuk dalla Lokomotiv Mosca per quasi 15 milioni di euro. I nerazzurri ora puntano Lasagna per migliorare il reparto offensivo.

Colpo di mercato per l’Atalanta che nella giornata di ieri ha chiuso per l’arrivo a Bergamo di Aleksej Miranchuk. Il centrocampista russo arriva dalla Lokomotiv Mosca ed il club nerazzurro verserà nelle casse del club di Mosca circa 14,5 milioni di euro.

Classe 1995, Miranchuk è il fratello gemello di Antonin Miranchuk ed entrambi hanno mostrato qualità importanti. Aleksej, però, ha dimostrato di essere molto più forte del fratello ed ha attirato l’interesse di molti club italiani ed europei. Quest’anno ha già segnato 2 gol in 5 partite, mentre la scorsa stagione ha realizzato 16 reti in 32 presenze.

Sul trequartista, infatti, c’era anche il Milan che però non ha mai fatto offerte ufficiali alla Lokomotiv, così come la Juventus che era rimasta impressionata nelle due sfide di Champions dove Miranchuk segnò anche un gol. Alla fine Miranchuk ha scelto l’Italia, optando però per l’Atalanta che aggiunge ulteriore qualità al proprio centrocampo.

Ma il mercato dell’Atalanta non si ferma qui. La dirigenza della Dea sta lavorando duramente per dare a Gasperini una squadra che possa continuare ad offrire grandi prestazioni anche il prossimo anno. I nerazzurri vogliono ora migliorare il reparto offensivo ed hanno messo nel mirino Kevin Lasagna.

L’attaccante classe 1992 in forza all’Udinese piace molto in casa Atalanta ed il club bergamasco ha fatto un’offerta di 20 milioni di euro per il giocatore. L’Udinese ne vorrebbe almeno 30 di milioni per lasciar partire il proprio attaccante. In caso di cessione di Lasagna, i bianconeri si fionderanno su Favilli del Genoa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS