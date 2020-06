Calciomercato, colpo Chelsea: preso Werner

Dopo Ziyech, il Chelsea mette a segno un altro grande colpo di mercato acquistando Timo Werner dal Lipsia. Il giocatore piaceva anche ad Inter, Manchester United e Liverpool, che era considerato in vantaggio fino a qualche ora fa.

Manca solamente l’ufficialità, ma si può già affermare che Timo Werner è un nuovo giocatore del Chelseas. Il centravanti tedesco del Lipsia ha scelto il progetto dei Blues per proseguire la sua carriera, ora pronta a decollare sul serio.

Fino a poche ore fa, il Liverpool era considerato in vantaggio nella trattativa con i Reds che però non avevano ancora chiuso del tutto l’operazione. Il Chelsea è stato bravo ad agire con velocità, facendo sapere al Lipsia di voler pagare la clausola rescissoria e trovando l’accordo con il giocatore.

Al club tedesco andranno circa 60 milioni di euro, mentre per l’attaccante classe 1996 pronto un contratto quinquennale da 10 milioni a stagione più bonus. Per chiudere la trattativa restano solo da decidere le modalità di pagamento.

Secondo quanto riportato dal The Athletic, il Chelsea potrebbe pagare i 60 milioni in due tranche sborsando 40 milioni in estate e 20 milioni a Gennaio. Per quanto riguarda l’ingaggio si dovranno limare solo alcuni dettagli riguardo ai bonus che porterà il giocatore a guadagnare i suoi 10 milioni annui.

Con Werner, il Chelsea si assicura un vero e proprio bomber di razza. Con il Lipsia in questa stagione l’attaccante ha siglato 25 gol in 29 partite di Bundesliga, mentre in totale ha messo a segno 31 reti, oltre a collezionare 12 assist.

