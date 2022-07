Calciomercato, clamoroso: il Monza vuole Dybala e Icardi

Calciomercato, Monza scatenato: la squadra brianzola tenta il doppio colpo Icardi-Dybala: sogni realizzabili?

Se c’è una squadra che sta infiammando queste prime battute di calciomercato estivo è il Monza della coppia Galliani-Berlusconi. La società brianzola sta allestendo un organico pronto non solo a giocarsi parecchie chances di salvezza, ma anche a puntare a qualcosa di più ambizioso.

Tanti i giocatori giunti alla corte di Stroppa ben prima dell’inizio ufficiale delle trattative. Uomini di esperienza, con tanti anni nella massima serie alle spalle, come l’ex capitano dell’Inter Andrea Ranocchia. Ma anche il giovane centrale Andrea Carboni, che con la maglia del Cagliari ha ben figurato nelle ultime due stagioni.

La notizia che oggi ha riempito diverse pagine di giornale, e che avrebbe del sensazionale qualora si concretizzasse, riguarda il doppio interesse manifestato dalla società brianzola per Paulo Dybala e Mauro Icardi.

Coppia di attaccanti tutta argentina. Attaccanti di primissimo livello, che rappresenterebbero un lusso per una squadra neopromossa. Dybala, appena svincolatosi dalla Juventus, è uno dei pezzi pregiati di questa campagna estiva: Inter e Milan sono alcune delle squadre in trattativa per ingaggiarlo, ma oggi si è ventilata l’ipotesi Monza, che alla “Joya” si sarebbe avvicinato grazie alle manovre del direttore Galliani.

Un semplice contatto esplorativo col procuratore Antùn, che però non dovrebbe sfociare in nulla di concreto. Dybala chiede uno stipendio proibitivo per le casse brianzole (si parla di almeno otto milioni), né le sue ambizioni possono collimare con quelle di una squadra appena promossa in A e che, realisticamente, non potrà andare oltre una salvezza tranquilla, almeno al suo primo anno.

Mauro Icardi: il Monza per rilanciarsi?

Discorso diverso per Mauro Icardi: più fattibile l’acquisto dell’attaccante di Rosario, che tra le file del PSG ha faticato parecchio quest’anno. Appena 24 presenze in campionato (condite da quattro gol), alcune delle quali esauritesi in apparizioni di pochi minuti.

Parliamo dunque di un calciatore ai margini del progetto parigino, che nel Monza potrebbe trovare il trampolino giusto per rilanciarsi. Si segnalano contatti in corso tra l’agente del calciatore, Wanda Nara, e il DS del Monza, Galliani.

Bisogna lavorare con il PSG per trovare una formula che soddisfi tutti: possibile accordo sulla base di un prestito oneroso, con ingaggio (10 milioni netti), pagato in grossa percentuale dal club parigino.

Il Monza sogna in grande, dunque, e potrebbe presto regalare nuove sorprese.