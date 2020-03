Calciomercato, Chelsea: pronti 300 milioni per Donnarumma, Pjanic e Lautaro Martinez

Foto del proprietario del Chelsea Roman Abramovich, fonte “Twitter”

Con il calcio europeo ormai totalmente bloccato, i dirigenti delle varie società colgono l’occasione per lavorare sul mercato. E quando si parla di società importanti e ricche, le voci che ne conseguono sono sempre bollenti.

La notizia, infatti, è che il Chelsea faccia sul serio per 3 stelle del campionato italiano, ossia Donnarumma, Pjanic e Lautaro Martinez, avendo pronti sul piatto ben 300 milioni di euro. Una cifra decisamente importante che sposterebbe gli equilibri non solo del club londinese, ma anche dell’intera Premier League.

Sull’argentino ci ha messo gli occhi da tempo il Barcellona, vedendo in lui l’erede ideale di Suarez. Il bomber dell’Inter ha una clausola di 111 milioni, cifra che sembrava enorme al momento della firma, ma che ora è qualcosa di raggiungibile, dato lo stato di grazia del centravanti. Su di lui resta comunque viva anche la concorrenza del Real Madrid, in cerca di un vero bomber.

Al centro dei piani di mercato di Frank Lampard c’è anche il portiere, viste le scarse prestazioni fornite da Kepa e sembra che Gigio Donnarumma sia il candidato giusto per avere finalmente una garanzia tra i pali. Il portiere rossonero sembra sempre più lontano dal Milan, che aspetta l’offerta irrinunciabile per lasciarlo andare. Anche Miralem Pjanic è oggetto di desiderio dell’allenatore inglese, che vede in lui l’uomo ideale per dirigere il suo centrocampo.

I Blues, reduci dalla pesante sanzione del blocco del mercato delle due passate sessioni, vogliono ritornare in cima alla Premier League e per farlo sembrano decisi a fare shopping massiccio in Italia.

