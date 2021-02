Calciomercato: calciatori in scadenza di contratto il 30 giugno 2021

La sessione invernale di trattative è terminata da un po’ ma si pensa, come è giusto che sia, anche alla prossima finestra di mercato estivo. Proprio in prospettiva estiva diversi sono i calciatori in scadenza nel giugno 2021 che, qualora non dovessero rinnovare con i loro club, sarebbero liberi di accasarsi altrove senza più particolari vincoli contrattuali.

Non sono poche le situazioni in bilico, non solo in Italia ma anche e soprattutto all’estero.

Partendo in questo lungo excursus analizziamo prima il fronte scadenze nella nostra Serie A.

La capolista Milan ha all’orizzonte diversi rinnovi da dover effettuare, uno su tutti quello di Donnarumma. Il portiere è in scadenza ed il suo agente Raiola potrebbe influenzare prepotentemente la buona riuscita dell’accordo tra società e giocatore. Ad oggi, rappresenta il primo nodo da sciogliere per la dirigenza rossonera. Rimanendo nel Milan anche Calhanoglu ed Ibra sono in scadenza ma per entrambi la strada sembra piuttosto in discesa.

Andando dai cugini nerazzurri si potrebbe dire che qui la situazione sia meno pressante. Young, Ranocchia e Kolarov sono prossimi alla scadenza e la dirigenza dell’Inter dovrà valutare bene la scelta da prendere, vista anche l’età dei tre giocatori in questione.

La Roma, in tregua con Dzeko, è alle prese con il rinnovo contrattuale dell’armeno Mkhitaryan, uno dei migliori giocatori giallorossi in questa stagione di Serie A, anche lui in scadenza nel giugno prossimo.

Continuando sul filone legato all’età non si può non considerare le vicende di Buffon, Chiellini, Palacio, Quagliarella e Ribery. I due juventini sembrano ormai prossimi a prendere in considerazione l’idea di proseguire il loro percorso bianconero ancora per un altro anno, idem per Quagliarella, sponda blucerchiata. Ribery vorrebbe cambiare aria, da monitorare la possibilità di vedere il francese al Monza nella prossima stagione, nel caso di promozione del club. Palacio invece, pare aver dichiarato che l’attuale stagione per lui potrebbe essere l’ultima (in Italia o in carriera? E’ ancora da definirsi).

In casa partenopea le situazioni in bilico sono sostanzialmente due: Hysaj e Maksimovic, ma sarà tutto in divenire, vista anche la situazione traballante del tecnico Gattuso.

Tutti i giocatori in scadenza a giugno 2021 nel nostro campionato:

Atalanta: Rossi, Sportiello.

Benevento: Caldirola, Del Pinto, Di Serio, Gori, Hetemaj, R. Insigne, Montipò, Sau, Tello, Tuia, Viola, Volta.

Bologna: Da Costa, Danilo, Palacio.

Cagliari: Aresti, Ceppitelli, Klavan, Pajac.

Crotone: Aristoteles, Cordaz, Crociata, Golemic, Gomelt, Mazzotta, Mustacchio.

Fiorentina: Caceres, Ribery, Terracciano, Valero.

Genoa: Behrami, Marchetti, Micovschi, Pandev, Rovella, Zapata, Zima.

Inter: Bakayoko, D’Ambrosio, Kolarov, Padelli, Ranocchia, Young.

Juventus: Buffon, Chiellini, Pinsoglio.

Lazio: Alia, Bari, Lulic, Parolo, Radu.

Milan: Calhanoglu, A. Donnarumma, G. Donnarumma, Ibrahimovic.

Napoli: Hysaj, Maksimovic.

Parma: Alves, Carriero, Dezi, Scozzarella.

Roma: Farelli, Fazio, Juan Jesus, Mirante, Mkhitaryan, Bruno Peres.

Sampdoria: Dodò, Ekdal, Quagliarella, Ramirez, Regini, Verre, Yoshida.

Sassuolo: Bourabia, Magnanelli, Pegolo, Peluso, Schiappacasse, Steau.

Spezia: Acampora, Bartolomei, Galabinov, Mastinu, Mora, Rafael, Terzi.

Torino: Ansaldi, Ferigra, Milinkovic-Savic, Nkoulou, Rosati, Ujkani.

Udinese: Gasparini, Nicolas, Prodl.

Verona: Di Carmine, Di Gaudio, Laribi, Veloso, Vitale.

Giocatori in scadenza a giugno 2021 nei maggiori campionati del vecchio continente

Completato il discorso sulla Serie A, ecco i giocatori più importati in scadenza in giro per l’Europa:

Bundesliga: Alaba (Bayern Monaco), Boateng (Bayern Monaco), Dragovic (Leverkusen), Gerhardt (Wolfsburg), Khedira (Augsburg), Martinez (Bayern Monaco), Petersen (Friburgo), Quaison (Mainz).

Liga: Diego Costa (Atletico Madrid), Dmitrovic (Eibar), Mandi (Real Betis), Mata (Getafe), Messi (Barcellona), Modric (Real Madrid), Morales (Levante), Oliveira (Eibar), Puig (Barcellona), Ramos (Real Madrid), Raul Garcia (Athletic), Silva (Granada), Vaclik (Siviglia), Vazquez (Real Madrid), Vazquez (Siviglia).

Ligue 1: Amavi (Marsiglia), Bernat (Psg), Depay (Lione), de Preville (Bordeaux), Di Maria (Psg), Draxler (Psg), Jovetic (Monaco), Lala (Strasburgo), Mendes (Montpellier), Pablo (Bordeaux), Sabaly (Bordeaux), Thauvin (Marsiglia).

Premier League: Aguero (Manchester City), Balbuena (West Ham), Benteke (Crystal Palace), Bertrand (Southampton), Cavani (Manchester United), David Luiz (Arsenal), Evans (Leicester), Garcia (Manchester City), Gayle (Newcastle), Giroud (Chelsea), Gray (Leicester), Gudmundsson (Burnley), Izquierdo (Brighton), Lingard (Manchester United), Lundstram (Sheffield United), Mata (Manchester United), Mitchell (Crystal Palace), Mustafi (Arsenal), Ozil (Arsenal), Rojo (Manchester United), Rose (Tottenham), Saiss (Wolves), Sakho (Crystal Palace), Schar (Newcastle), Schlupp (Crystal Palace), Slimani (Leicester), Townsend (Crystal Palace), van Aanholt (Crystal Palace), Welbeck (Brighton), Wijnaldum (Liverpool), Yedlin (Newcastle).

