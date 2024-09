Calciomercato Bundesliga estate 2024: tutti gli acquisti dei club tedeschi in questa sessione di mercato.

Calciomercato Bundesliga estate 2024: tabellone trasferimenti acquisti e cessioni.

Il club tedesco più attivo in Bundesliga in questa sessione di mercato estivo non poteva che non essere il Bayern Monaco, quest’ultimo, infatti, dopo aver assestato il doppio colpo in uscita De Ligt-Mazraoui ha subito chiuso le trattative in entrata del giovane talento francese del Crystal Palace, Michael Olise per 53 milioni di euro. L’acquisto della stella francese e stato immediatamente preceduto da quello altrettanto costoso di Joao Palhinha e da quello del difensore centrale giapponese Hiroki Ito.

Cessione illustre anche per il Lipsia, il quale ha ceduto il giocane talento spagnolo Dani Olmo al Barcellona per 60 milioni di euro, per poi concentrarsi sugli acquisti di Antonio Nusa, prelevato per 15 milioni dal Cub Brugges e su quello del terzino olandese, Geertruida per il quale il club tedesco ha versato ben 32 milioni.

Altrettanto entusiasmante è stato il mercato condotto dal Borussia Dortmund con i colpi in entrata di Guirassy-Anton e Beier per una spesa complessiva di 76 milioni, mentre in uscita le uniche trattative degne di nota restano quelle di Fullkrug al West Ham e di Tom Rothe al Union Berlino.

Ecco tutti gli acquisti e le cessioni della Bundesliga squadra per squadra:

Bayer Leverkusen

Acquisti:

Terrier

Aleix Garcia

Belocian

Cessioni:

Hlozek

Azmoun

Stoccarda

Acquisti:

Undav

Demirovic

Al-Dakhill

Leweling

Chabot

Cessioni:

Ito

Anton

Guirassy

Gil Dias

Bayern Monaco

Acquisti:

Olise

Zaragoza

Palhinha

Ito

Cessioni:





De Ligt

Mazraoui

Tillman

Lipsia

Acquisti:

Antonio Nusa

Geertruida

Ouedraogo

Cessioni:

Dani Olmo

Anglino

Hugo Novoa

Borussia Dortmund

Acquisti:

Beier

Anton

Guirassy

Grob

Cole Campbell

Cessioni:

Fullkrug

Rothe

Pohlmman

E.Francoforte

Acquisti:

Ekitike

Uzun

Lisztes

Cessioni:

Pacho

Jakic

Max

Antonio Foti

Hoffenheim

Acquisti:

Hlozek

Prass

Gendrey

Hranac

Cessioni:

Beier

Justvan

Brooks

Kasim Adams

Heidenheim

Acquisti:

Dorsch

Kaufmann

Conteh

Leo Scienza

Cessioni:

Niklas Beste

Kleindienst

Kevin Sessa

Werder Brema

Acquisti:

Alvero

Tropp

Kolke

Grull

Cessioni:

Dinkci

Woltemade

Dudu

Friburgo

Acquisti:

Dinkci

Osterhage

Maximilan Philipp

Cessioni:

Siquet

Keven Schlotterbeck

Augusta

Acquisti:

Jakic

Essende

Labrovic

Cessioni:

Demirovic

Engels

Dorsch

Sven Michel

Iago

Wolfsburg

Acquisti:

Grabara

Koulierakis

Marius Muller

Bence Dardai

Cessioni:

Lacroix

Maximilian Phillipp

Ambros

Magonza

Acquisti:

Hyun-seok Hong

Khaisu Sano

Cessioni:

Gruda

Burgzorg

Leandro Barreiro

Borussia Monchengladbach

Acquisti:

Kleindienst

Philipp Sander

Cessioni:

Kersken

Union Berlino

Acquisti:

Rothe

Benes

Querfeld

Cessioni:

Leweling

Laidouni

Morten Thorsby

Bochum

Acquisti:

Drewes

Horn

Ordets

Dani De Wit

Cessioni:

Osterhage

Danilo Soares

Takuma Asano

ST.Pauli

Acquisti:

Fin Stevens

Scott Banks

Ben Voll

Cessioni:

Eric Da Silva Moriera

Marcel Hartel

Holstein

Acquisti:

Gigovic

Knudsen

Cessioni:



Philipp Sander

Mees

