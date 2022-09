Calciomercato Bundesliga Estate 2022: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Calciomercato Bundesliga, la tabella dei trasferimenti nell’estate 2022. Bayern Monaco sempre più stellare: oltre a De Ligt, prende Mané dal Liverpool, Gravenberch e Mazraoui dall’Ajax, oltre al giovane Tel dal Rennes. Il Lipsia richiama Timo Werner alla base, mentre il Dortmund mette in atto una vera e propria rivoluzione, portando in giallonero, tra gli altri, Haller e Modeste, e strappando Sule, al Bayern Monaco, a parametro zero.

Scatta il gong del calciomercato estivo. Il primo settembre ha segnato la deadline per completare le ultime operazioni di mercato nei maggiori campionati europei. La Bundesliga tedesca ha avuto due grandi protagoniste sul fronte acquisti: Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

I campioni di Germania hanno messo a segno pochi colpi ma mirati: De Ligt e Mazraoui hanno rinforzato la difesa. Il giovane Gravenberch si aggiunge al centrocampo, mentre Tel, prelevato dal Rennes, rinforzerà l’attacco.

Vera rivoluzione in casa Borussia: via colonne come Witsel e Burki (col parco portieri completamente stravolto), dentro giocatori di grande esperienza come Haller e Modeste.

Suscita interesse il ritorno di Werner al Lipsia, dopo due anni deludenti al Chelsea. L’Eintracht parteciperà alla Champions facendo leva sull’esperienza di Mario Gotze.

Calciomercato Estate 2022 Bundesliga: acquisti e cessioni delle 18 squadre partecipanti al massimo campionato tedesco

Fonte: sito ufficiale Bundesliga

Augusta

ACQUISTI: Maximilian Bauer (Greuther Fürth), Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen), Mergim Berisha (Fenerbahce, loan), Sergio Cordova (Salt Lake, end of loan), Ermedin Demirovic (Freiburg), Benjamin Leneis (Magdeburg, fine prestito), Arne Maier (Hertha Berlin, loan made permanent), Lukas Petkov (Verl, fine prestito), Elvis Rexhbecaj (Wolfsburg)

CESSIONI: Tim Civeja (Ingolstadt, prestito), Alfred Finnbogason (Lyngby), Michael Gregoritsch (Freiburg), Felix Götze (Rot-Weiss Essen, loan), Lasse Günther (Regensburg, loan), Henri Koudossou (Austria Lustenau, prestito), Maurice Malone (Wolfsberg, prestito), Jan Moravek (svincolato), Jozo Stanic (NK Varazdin, prestito), Dzenan Pejcinovic (Wolfsburg), Ricardo Pepi (Groningen, prestito), Andi Zeqiri (Brighton and Hove Albion, fine prestito)

Bayer Leverkusen

ACQUISTI: Nadiem Amiri (Genoa, fine prestito), Ayman Azhil (RKC Waalwijk, fine prestito), Adam Hlozek (Sparta Praga), Callum Hudson-Odoi (Chelsea, prestito), Madi Monamay (Genk), Joel Pohjanpalo (Rizespor, end of loan)

CESSIONI: Lucas Alario (Eintracht Francoforte), Julian Baumgartlinger (Augsburg), Iker Bravo (Real Madrid, prestito), Sadik Fofana (Nuremberg, prestito), Lennart Grill (Union Berlin, loan), Joel Pohjanpalo (Venezia), Mitchell Weiser (Werder Brema, riscatto)

Bayern Monaco

ACQUISTI: Adrian Fein (Dynamo Dresden, fine prestito), Daniel Francis (Hearts Abuja) Matthijs de Ligt (Juventus), Ryan Gravenberch (Ajax), Sadio Mane (Liverpool) Noussair Mazraoui (Ajax), Mathys Tel (Rennes), Joshua Zirkzee (Anderlecht, fine prestito)

CESSIONI: Jann-Fiete Arp (Holstein Kiel), Bright Arrey-Mbi (Hannover, prestito), Marvin Cuni (Saarbrücken, prestito), Adrian Fein (Excelsior), Daniel Francis (Austria Klagenfurt), Christian Früchtl (Austria Vienna), Ron-Thorben Hoffmann (Eintracht Braunschweig), Nicolas Kühn (Rapid Vienna), Jamie Lawrence (Magdeburg, prestito), Robert Lewandowski (Barcelona), Lars Lukas Mai (Lugano), Tanguy Nianzou (Sevilla), Chris Richards (Crystal Palace), Omar Richards (Nottingham Forest), Marco Roca (Leeds), Christopher Scott (Royal Antwerp), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Armindo Sieb (Greuther Fürth), Sarpreet Singh (Jahn Regensburg, rinnovo prestito), Malik Tillman (Rangers, prestito), Corentin Tolisso (Lyon), Gabriel Vidovic (Vitesse, prestito)

Bochum

ACQUISTI: Philipp Förster (Stoccarda), Silvere Ganvoula (Cercle Brugge, end of loan), Jacek Goralski (Kairat), Dominique Heintz (Union Berlin, prestito), Philipp Hofmann (Karlsruhe), Jannes Horn (Colonia), Saidy Janko (Real Valladolid, prestito), Marko Johansson (Hamburg, prestito), Lys Mousset (Sheffield United), Ivan Ordets (Dynamo Mosca), Jordi Osei-Tutu (Arsenal), Konstantinos Stafylidis (Hoffenheim, loan made permanent), Kevin Stöger (Mainz)

CESSIONI: Armel Bella-Kotchap (Southampton), Herbert Bockhorn (out of contract), Danny Blum (svincolato), Saulo Decarli (Eintracht Braunschweig), Tjark Ernst (Hertha Berlin), Luis Hartwig (St. Pölten, loan), Maxim Leitsch (Mainz), Jürgen Locadia (svincolato), Eduard Löwen (Hertha Berlin, fine prestito), Milos Pantovic (Union Berlin), Sebastian Polter (Schalke), Elvis Rexhbecaj (Wolfsburg, fine prestito), Moritz Römling (Rot-Weiss Essen, prestito), Robert Tesche (Osnabrück), Tom Weilandt (Greifswalder FC),

Borussia Dortmund

In: Karim Adeyemi (Red Bull Salisburgo), Prince Aning (Ajax), Jayden Braaf (Manchester City), Sebastien Haller (Ajax), Marcel Lotka (Hertha Berlin), Alexander Meyer (Jahn Regensburg), Anthony Modeste (Cologne), Salih Özcan (Cologne) Nico Schlotterbeck (Freiburg), Niklas Süle (Bayern Munich)

CESSIONI: Manuel Akanji (Manchester City), Roman Bürki (St. Louis City), Erling Haaland (Manchester City), Marwin Hitz (Basel), Lennard Maloney (Heidenheim), Immanuel Pherai (Eintracht Braunschweig), Marin Pongracic (Wolfsburg, fine prestito), Reiner (Real Madrid, fine prestito), Mario Suver (Nuremberg), Steffen Tigges (Cologne), Axel Witsel (Atletico Madrid), Dan-Axel Zagadou (svincolato)

Borussia Mönchengladbach

ACQUISTI: Oscar Fraulo (Midtjylland), Ko Itakura (Manchester City), Torben Müsel (KAS Eupen, end of loan), Nathan Ngoumou (Toulouse), Moritz Nicolas (Viktoria Köln, fine prestito), Andreas Poulsen (Ingolstadt, end of loan), Rocco Reitz (St. Truiden, fine prestito), Julian Weigl (Benfica, loan), Hannes Wolf (Swansea City, end of loan)

CESSIONI: Laszlo Benes (Hamburg), Keanan Bennetts (out of contract), Breel Embolo (Monaco), Matthias Ginter (Freiburg), Moritz Nicolas (Roda JC, loan), Andreas Poulsen (Aalborg BK), Famana Quizera (Academico Viseu, loan made permanent)

Colonia

ACQUISTI: Sargis Adamyan (Hoffenheim), Denis Huseinbasic (Kickers Offenbach), Luca Kilian (Mainz, loan made permanent), Dimitrios Limnios (Twente, end of loan), Linton Maina (Hannover), Eric Martel (RB Leipzig), Kristian Pedersen (Birmingham City), Steffen Tigges (Borussia Dortmund)

CESSIONI: Daniel Adamczyk (Osnabrück), Yann Bisseck (Aarhus, loan made permanent), Kingsley Ehizibue (Udinese), Max Hagemoser (Hansa Rostock), Niklas Hauptmann (Dynamo Dresden), Jannes Horn (Bochum), Anthony Modeste (Borussia Dortmund), Marvin Obuz (Holstein Kiel, prestito), Tomas Ostrak (St. Louis City), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Louis Schaub (Hannover)

Eintracht Francoforte

ACQUISTI: Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Faride Alidou (Hamburg), Aurelio Buta (Antwerp), Eric Junior Dina Ebimbe (Paris Saint-Germain, loan), Mario Götze (PSV Eindhoven), Jens Petter Hauge (AC Milan, loan made permanent), Kristijan Jakic (Dinamo Zagreb, loan made permanent), Randal Kolo Muani (Nantes), Jerome Onguene (Red Bull Salzburg), Fynn Otto (Hallescher, end of loan), Luca Pellegrini (Juventus, prestito), Hrvoje Smolcic (Rijeka), Marcel Wenig (Bayern Munich)

CESSIONI: Ragnar Ache (Greuther Fürth, prestito), Ali Akman (Goztepe, prestito), Aymen Barkok (Mainz), Elias Bördner (Viktoria Köln, loan made permanent), Danny da Costa (Mainz), Erik Durm (Kaiserslautern), Antonio Foti (Hannover, loan), Jens Petter Hauge (Gent, prestito), Enrique Herrero Garcia (Real Madrid), Martin Hinteregger (retired), Ajdin Hrustic (Hellas Verona), Stefan Ilsanker (Genoa), Dominik Kohr (Mainz, loan made permanent), Filip Kostic (Juventus), Sam Lammers (Atalanta, fine prestito), Goncalo Paciencia (RC Celta), Martin Pecar (Austria Vienna, loan made permanent), Rodrigo Zalazar (Schalke, riscatto), Steven Zuber (AEK Athens, loan made permanent)

Friburgo

ACQUISTI: Ritsu Doan (PSV Eindhoven), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Michael Gregoritsch (Augsburg), Daniel-Kofi Kyereh (St. Pauli), Merlin Röhl (Ingolstadt), Julian Stark (Heidenheim)

CESSIONI: Carlo Boukhalfa (St. Pauli), Nishan Burkart (Winterthur), Ermedin Demirovic (Augsburg), Janik Haberer (Union Berlin), Gian-Luca Itter (Greuther Fürth, riscatto), Marvin Pieringer (Schalke, riscatto), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niclas Thiede (SC Verl, riscatto), Vincent Vermeij (out of contract)

Herta Berlino

ACQUISTI: Jean-Paul Boetius (Mainz), Javairo Dilrosun (Bordeaux, end of loan), Chidera Ejuke (CSKA Moscow), Tjark Ernst (Bochum), Wilfried Kanga (Young Boys), Jonjoe Kenny (Everton), Eduard Löwen (Bochum, end of loan), Dodi Lukebakio (Wolfsburg, fine prestito), Jessic Ngankam (Greuther Fürth, fine prestito), Agustin Rogel (Estudiantes), Ivan Sunjic (Birmingham City, prestito), Jordan Torunarigha (Gent, fine prestito), Filip Uremovic (Rubin Kazan), Deyovaisio Zeefuik (Blackburn Rovers, fine prestito)

CESSIONI: Omar Alderete (Getafe, prestito), Santiago Ascacibar (Cremonese, prestito), Ishak Belfodil (svincolato), Fredrik Bjorkan (Feyenoord, prestito), Dedryck Boyata (Club Brugge), Javairo Dilrosun (Feyenoord), Jurgen Ekkelenkamp (Royal Antwerp), Anton Kade (Basel), Nils Körber (Hansa Rostock), Lukas Klünter (svincolato), Eduard Löwen (St. Louis City), Marcel Lotka (Borussia Dortmund), Arne Maier (Augsburg, loan made permanent), Jonas Michelbrink (Duisburg), Krzysztof Piatek (Salernitana, prestito), Daishawn Redan (Utrecht, prestito), Alexander Schwolow (Schalke, prestito), Niklas Stark (Werder Bremen), Jordan Torunarigha (Gent), Marten Winkler (Waldhof Mannheim, prestito), Luca Wollschläger (Rot-Weiss Essen, prestito)

Hoffenheim

ACQUISTI: Angelino (RB Leipzig, loan), Finn Ole Becker (St. Pauli), Ilay Elmkies (Admira Wacker, fine prestito), Ozan Kabak (Schalke), Stanley Nsoki (Club Brugge), Grischa Prömel (Union Berlin), Konstantinos Stafylidis (Bochum, end of loan), Eduardo Quaresma (Sporting Lisbon, prestito)

CESSIONI: Kasim Adams (Basel, prestito), Sargis Adamyan (Cologne), Maximilian Beier (Hannover, loan), Melayro Bogarde (Zwolle, fine prestiti), Mijat Gacinovic (AEK Athens), Florian Grillitsch (out of contract), Marco John (Greuther Fürth, prestito), Joao Klauss (St. Louis City), Havard Nordtveit (svincolato), David Otto (St. Pauli), Stefan Posch (Bologna, prestito), David Raum (RB Leipzig), Chris Richards (Bayern Munich, end of loan), Konstantinos Stafylidis (Bochum, loan made permanent)

Mainz

ACQUISTI: Aymen Barkok (Eintracht Frankfurt), Delano Burgzorg (Heracles Almelo, loan made permanent), Anthony Caci (Strasbourg), Danny da Costa (Eintracht Frankfurt), Edimilson Fernandes (Young Boys, end of loan), Angelo Fulgini (Angers), Marcus Ingvartsen (Union Berlin, loan made permanent), Dominik Kohr (Eintracht Frankfurt, loan made permanent), Dimitri Lavalee (St. Truiden, end of loan), Maxim Leitsch (Bochum), Jonathan Meier (Hansa Rostock, end of loan), Marlon Mustapha (Admira Wacker, end of loan), Ronael Pierre-Gabriel (Brest, end of loan)

CESSIONI: Issah Abass (released), Jean-Paul Boetius (Hertha Berlin), Daniel Brosinski (out of contract), Luca Kilian (Cologne, loan made permanent), Dimitri Lavalee (Mechelen), Anderson Lucoqui (Hansa Rostock, loan), Jonathan Meier (Dynamo Dresden), Paul Nebel (Karlsruhe, loan), David Nemeth (St. Pauli), Moussa Niakhate (Nottingham Forest), Ronael Pierre-Gabriel (Strasbourg, loan), Jeremiah St. Juste (Sporting Lisbon), Kevin Stöger (Bochum)

RB Lipsia

ACQUISTI: Janis Blaswich (Heracles Almelo), Abdou Diallo (Paris Saint-Germain, loan), Ademola Lookman (Leicester City, end of loan), Ilaix Moriba (Valencia, end of loan), David Raum (Hoffenheim), Xaver Schlager (Wolfsburg), Timo Werner (Chelsea), Joscha Wosz (Hallescher FC, end of loan)

CESSIONI: Tyler Adams (Leeds United), Angelino (Hoffenheim, loan), Solomon Bonnah (Austria Klagenfurt), Dennis Borkowski (Dynamo Dresden, loan), Brian Brobbey (Ajax, loan made permanent), Fabrice Hartmann (Sligo Rovers, loan), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers, loan made permanent), Mehmet Ibrahimi (Eintracht Braunschweig, loan), Frederik Jäkel (Arminia Bielefeld, loan), Ben Klefisch (Viktoria Cologne, loan), Tom Krauß (Schalke, loan), Ademola Lookman (Atalanta), Eric Martel (Cologne), Josep Martinez (Genoa, loan), Ilaix Moriba (Valencia, loan), Nordi Mukiele (Paris Saint-Germain), Yvon Mvogo (Lorient), Sidney Raebiger (Greuther Fürth), Tim Schreiber (Holstein Kiel, loan), Alexander Sorloth (Real Sociedad, loan renewed), Philipp Tschauner (retired), Joscha Wosz (Verl)

Schalke

ACQUISTI: Nassim Boujellab (Ingolstadt, end of loan), Cedric Brunner (Arminia Bielefeld), Ibrahima Cisse (Gent), Lee Dong-gyeong (Ulsan Hyundai, loan), Leo Greiml (Rapid Vienna), Amine Harit (Marseille, end of loan), Justin Heekeren (Rot-Weiß Oberhausen), Ozan Kabak (Norwich City, end of loan), Kenan Karaman (Besiktas), Alex Kral (Spartak Moscow), Tom Krauß (RB Leipzig, loan), Jordan Larsson (Solna), Florent Mollet (Montpellier), Tobias Mohr (Heidenheim), Thomas Ouwejan (AZ Alkmaar, loan made permanent), Marvin Pieringer (Freiburg, loan made permanent), Sebastian Polter (Bochum), Alexander Schwolow (Hertha Berlin, loan), Sepp van den Berg (Liverpool, loan), Maya Yoshida (Sampdoria), Rodrigo Zalazar (Eintracht Frankfurt, loan made permanent)

CESSIONI: Timo Becker (Holstein Kiel), Can Bozdogan (Utrecht, loan), Darko Churlinov (VfB Stuttgart, end of loan), Martin Fraisl (out of contract), Blendi Idrizi (Regensburg, loan), Ko Itakura (Manchester City, end of loan), Ozan Kabak (Hoffenheim), Dong-gyeong Lee (Hansa Rostock), Marius Lode (released), Rabbi Matondo (Rangers), Hamza Mendyl (Leuven), Levent Mercan (Karagumruk, loan made permanent), Yaroslav Mikhailov (Zenit St. Petersburg, end of loan), Victor Palsson (DC United), Marvin Pieringer (Paderborn, loan), Reinhold Ranftl (Austria Vienna, loan), Marc Rzatkowski (Arminia Bielefeld), Salif Sane (out of contract), Leonardo Scienza (Magdeburg), Malick Thiaw (AC Milan), Andreas Vindheim (Sparta Prague, end of loan), Dries Wouters (Mechelen, loan)

Union Berlino

ACQUISTI: Timo Baumgartl (PSV Eindhoven, loan extended), Danilho Doekhi (Vitesse), Lennart Grill (Bayer Leverkusen, loan), Janik Haberer (Freiburg), Diogo Leite (Porto, loan), Jamie Leweling (Greuther Fürth), Tim Maciejewski (Austria Klagenfurt, end of loan), Milos Pantovic (Bochum), Tymoteusz Puchacz (Trabzonspor, end of loan), Fabio Schneider (Kuopion Palloseura, end of loan), Paul Seguin (Greuther Fürth), Jordan Siebatcheu (Young Boys), Tim Skarke (Darmstadt), Morten Thorsby (Sampdoria), Rick van Drongelen (Mechelen, end of loan)

CESSIONI: Suleiman Abdullahi (out of contract), Taiwo Awoniyi (Nottingham Forest), Laurenz Dehl (Bohemians, loan), Leon Dajaku (Sunderland, loan made permanent), Keita Endo (Eintracht Braunschweig, loan), Dominique Heintz (Bochum, loan), Marcus Ingvartsen (Mainz, loan made permanent), Andreas Luthe (Kaiserslautern), Lennart Moser (KAS Eupen), Bastian Oczipka (Arminia Bielefeld), Grischa Prömel (Hoffenheim), Anthony Ujah (Eintracht Braunschweig), Rick van Drongelen (Hansa Rostock, loan), Andreas Voglsammer (Millwall), Pawel Wszolek (Legia Warsaw, loan made permanent)

Stoccarda

ACQUISTI: Antonis Aidonis (Dynamo Dresden, end of loan), Maxime Awoudja (Tirol, end of loan), Momo Cisse (Wisla Krakow, end of loan), Darko Churlinov (Schalke, end of loan), Serhou Guirassy (Rennes, loan), Hiroki Ito (Jubilo Iwata, loan made permanent), Philipp Klement (Paderborn, end of loan), Alou Kuol (Sandhausen, end of loan), Konstantinos Mavropanos (Arsenal, loan made permanent), Juan Jose Perea (PAS Giannina), Luca Pfeiffer (Midtjylland), Josha Vagnoman (Hamburg)

CESSIONI: Maxime Awoudja (Excelsior), Ömer Beyaz (Magdeburg, loan), Darko Churlinov (Burnley), Daniel Didavi (out of contract), Wahid Faghir (Nordsjaelland, loan), Philipp Förster (Bochum), Sasa Kalajdzic (Wolverhampton Wanderers), Philipp Klement (Kaiserslautern), Mateo Klimowicz (Arminia Bielefeld, loan), Pablo Maffeo (Mallorca, loan made permanent), Matej Maglica (St. Gallen, loan made permanent), Orel Mangala (Nottingham Forest), Omar Marmoush (Wolfsburg, end of loan), Roberto Massimo (Academico Viseu), Clinton Mola (Blackburn Rovers, loan), Mohamed Sankoh (Vitesse, loan), Erik Thommy (Sporting Kansas City), Alexis Tibidi (Altach, loan)

Werder Brema

ACQUISTI: Lee Buchanan (Derby), Oliver Burke (Sheffield United), Dudu (Nordsjaelland, end of loan), Yannik Engelhardt (Freiburg, end of loan), Benjamin Goller (Karlsruhe, end of loan), Amos Pieper (Arminia Bielefeld), Dikeni Salifou (Augsburg), Jens Stage (Copenhagen), Niklas Stark (Hertha Berlin), Mitchell Weiser (Bayer Leverkusen, loan made permanent)

CESSIONI: Roger Assale (Dijon, end of loan), Kebba Badjie (Oldenburg), Jan-Niklas Beste (Heidenheim), Belal Halbouni (Magdeburg), Luc Ihorst (Eintracht Braunschweig, loan made permanent), Kyu-Hyun Park (Dynamo Dresden, loan), Lukas Mai (Bayern Munich, end of loan), Johan Mina (Club Sport Emelec, loan), Abdenego Nankishi (Heracles Almelo, loan), Maik Nawrocki (Legia Warsaw, loan made permanent), Luca Plogmann (out of contract), Oscar Schönfelder (Jahn Regensburg, loan), Simon Straudi (Austria Klagenfurt), Ömer Toprak (Antalyaspor), Nick Woltemade (Elversberg, loan)

Wolfsburg

ACQUISTI: Josip Brekalo (Torino, end of loan), Kilian Fischer (Nuremberg), Bartol Franjic (Dinamo Zagreb), Josuha Guilavogui (Bordeaux, end of loan), Jakub Kaminski (Lech Poznan), Lino Kasten (St. Pölten, end of loan), Bryang Kayo (Nuremberg, end of loan), Omar Marmoush (VfB Stuttgart, end of loan), Dzenan Pejcinovic (Augsburg), Marin Pongracic (Borussia Dortmund, end of loan), Elvis Rexhbecaj (Bochum, end of loan), Mattias Svanberg (Bologna), Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld)

CESSIONI: Bartosz Bialek (Vitesse, loan), John Brooks (out of contract), Ulysses Llanez (St. Pölten, loan extended), Dodi Lukebakio (Hertha Berlin, end of loan), Lino Kasten (released), Garcia MacNulty (NAC Breda, loan), Kevin Mbabu (Fulham), Marin Pongracic (Lecce, loan), Elvis Rexhbecaj (Augsburg), Di Michele Sanchez (NAC Breda, loan), Xaver Schlager (RB Leipzig), Renato Steffen (Lugano), Aster Vranckx (AC Milan, loan), William (out of contract), Hong Yun-sang (Nuremberg, loan)