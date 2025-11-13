Moldavia–Italia: analisi completa, statistiche, precedenti e consigli di scommessa per il match del 13 novembre

Moldavia–Italia - Stadiosport.it

La Nazionale di Rino Gattuso affronta la Moldavia nella nona giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026 con un obiettivo tanto semplice quanto ineludibile: vincere e farlo con ampio margine. Le possibilità di superare la Norvegia restano sottilissime, ma finché la matematica non condanna, gli Azzurri devono continuare a crederci, soprattutto per una questione psicologica e di costruzione del gruppo in vista dei possibili playoff.

La partita si gioca giovedì 13 novembre alle 20:45 allo Stadio Zimbru di Chisinau.

La Moldavia, ultima nel girone, ha raccolto appena un punto e ha subito alcune delle sconfitte più pesanti della fase di qualificazione. L’Italia, invece, è in risalita, trascinata da cinque vittorie consecutive che hanno restituito brillantezza offensiva e compattezza generale.

Il divario tecnico è evidente, ma questo tipo di sfide ha un valore preciso: migliorare differenza reti, automatismi e solidità mentale. La Nazionale non può permettersi passi falsi.

Situazione nel girone: Azzurri obbligati a correre

La Norvegia guida il gruppo con margine, mentre l’Italia inseguirà fino all’ultimo. La Moldavia, invece, ha già concluso il proprio percorso in termini di ambizioni di classifica. Per gli Azzurri la sfida è doppia: vincere e sperare in un miracolo dall’altra gara del gruppo.

Per capire il quadro generale, ecco una tabella aggiornata sulle ultime 5 partite delle due squadre.

Stato di forma nelle ultime 5 partite

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti Media Gol Fatti Media Gol Subiti Italia 5 0 0 18 8 3.6 1.6 Moldavia 0 1 4 4 26 0.8 5.2

Questi numeri parlano da soli: l’Italia segna molto, la Moldavia subisce tantissimo. Una partita che, sulla carta, dovrebbe vedere gli Azzurri imponere il proprio ritmo dal primo all’ultimo minuto.

Analisi tecnica: perché l’Italia parte nettamente favorita

La gestione Gattuso ha portato nuove idee: pressione alta, grande intensità e uno stile di gioco più verticale. La squadra ha ritrovato entusiasmo e una produzione offensiva impressionante, con una media di quasi quattro gol a partita nelle ultime uscite.

La Moldavia, invece, soffre in ogni fase:

difficoltà nella costruzione,

transizioni negative molto lente,

marcature spesso disordinate,

pochissima efficacia sotto porta.

Il quadro tattico sembra già tracciato: l’Italia attaccherà con continuità, i padroni di casa proveranno a compattarsi ma con limiti strutturali difficili da colmare.

Precedenti: dominio totale dell’Italia

L’Italia e la Moldavia si affrontano per la settima volta.

Il bilancio è schiacciante:

6 vittorie su 6 per gli Azzurri

17 gol segnati

2 subiti

mai un vero rischio nelle sfide dirette

Anche i match giocati a Chisinau confermano questo andamento: 3-1 nel 1996, 1-0 nel 2004.

L’ultimo incrocio, quello dell’andata, aveva visto una vittoria azzurra in totale controllo.

Pronostici consigliati: le giocate più sensate

Italia vincente

Quota 1.045

È il segno con la probabilità più alta di tutto il palinsesto. Una scelta da multipla, quasi obbligata considerando la profondità tecnica delle due squadre.

Over 2,5 gol

Quota 1.33

L’Italia produce tanto e la Moldavia concede moltissimo. Tutto lascia pensare a un match ricco di reti, soprattutto nella prima ora di gioco, quando la pressione azzurra sarà più intensa.

No Gol

Quota 1.28

La Moldavia ha segnato pochissimo e difficilmente riuscirà a superare una difesa italiana che sta ritrovando solidità. Questo esito è molto coerente con l’andamento storico dei precedenti.

Quote 1X2 aggiornate

Moldavia: 34.00

Pareggio: 17.00

Italia: 1.045

Quote suscettibili di variazioni.

Per l’Italia questa non è solo una partita, ma un banco di prova mentale e tattico. L’obiettivo non è soltanto vincere, ma farlo in modo convincente, con una prestazione capace di consolidare le certezze acquisite e di alimentare, almeno per ora, il sogno del primo posto.

La Moldavia cercherà di chiudersi e limitare i danni, ma il divario è troppo ampio per immaginare scenari sorprendenti. Tutto porta verso una gara dominata dagli Azzurri, che proveranno a segnare molto e subire poco.

🎁 Ecco i migliori Bonus di Benvenuto dei Bookmakers Confrontare le quote è importante, ma se sei un nuovo utente, scopri anche i bonus di registrazione più vantaggiosi 👇 🔹 EUROBET 🎯 Welcome Bonus Sport

💥 Bonus fino a 1000€ + 7€ al deposito Scommesse Vai al sito

🔹 StarVegas 🎁 Bonus di Benvenuto

💥 500 Free Spin alla registrazione + 500€ senza deposito richiesto Vai al sito

🔹 BETFLAG 🎯 50€ SENZA DEPOSITO

💥 WELCOME BONUS 5000€ primo versamento Vai al sito

I migliori bookmaker