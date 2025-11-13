Gasperini accende l’entusiasmo: “Roma, continuate a sognare lo Scudetto. Godiamoci il momento”

Gasperini - Stadiosport.it

La Roma è in vetta alla Serie A e Gian Piero Gasperini non ha alcuna intenzione di spegnere l’entusiasmo che si respira nella Capitale. Con otto vittorie e tre sconfitte dopo le prime undici giornate, i giallorossi condividono il primo posto con l’Inter e si ritrovano in una posizione che, alla vigilia della stagione, sembrava quasi insperata.

Intervistato da TG1, l’allenatore ha parlato apertamente della possibilità di sognare in grande: “Tutti sono liberi di continuare a sognare. E noi possiamo solo augurarci che, una volta svegli, il panorama sia piacevole. Intanto dobbiamo goderci il momento.”

Un avvio oltre le aspettative

La Roma arrivava da un campionato chiuso a un passo dalla zona Champions sotto la guida di Claudio Ranieri, con un quarto posto sfumato soltanto nelle ultime giornate. L’obiettivo realistico per il nuovo ciclo di Gasperini era proprio quello: insidiare nuovamente Juventus, Napoli e Milan per un posto tra le prime quattro.

Tuttavia, i risultati ottenuti fin qui hanno alzato l’asticella e alimentato l’entusiasmo del popolo romanista. Gasperini, da parte sua, non vuole limitare l’ambizione, ma allo stesso tempo invita alla lucidità: “Siamo solo all’inizio del percorso. Ma quando hai la possibilità di fare un bel sogno, è già un ottimo punto di partenza.”

Una squadra che ci crede

Secondo il tecnico, la forza della Roma sta nella mentalità mostrata dal gruppo sin dal primo giorno. “I giocatori dimostrano con il loro atteggiamento e il loro comportamento di credere in se stessi in ogni partita”, ha sottolineato Gasperini. La sensazione è che il gruppo abbia abbracciato completamente la filosofia dell’allenatore, costruendo una struttura solida e determinata.

Il calendario dopo la sosta

La Serie A tornerà nel prossimo weekend e la Roma affronterà una serie di impegni cruciali. Si parte con la trasferta sul campo della Cremonese, poi arriverà il match di Europa League contro il Midtjylland, e infine il big match all’Olimpico contro i campioni d’Italia del Napoli. Successivamente, i giallorossi voleranno in Sardegna per sfidare il Cagliari.

Un percorso impegnativo, che dirà molto sulle reali ambizioni della squadra. Ma per il momento, Gasperini ha un messaggio chiaro: la Roma può e deve continuare a sognare.

I migliori bookmaker