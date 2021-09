Calciomercato Bundesliga Estate 2021: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Suona il gong per il calciomercato estivo del campionato tedesco. Il Bayern Monaco fa spesa sul Lipsia che cambia totalmente pelle.

Come tutti i campionati europei, anche in Bundesliga questa sessione di calciomercato ha regalato colpi ad effetto interessanti che, però, hanno coinvolto giocatori già facenti parte del massimo campionato tedesco.

Il bilancio complessivo tra cessioni e acquisti premia le società tedesche, capaci di tenere in equilibrio (chi più e chi meno) i conti totali della competizione con un totale di 251 giocatori scritturati come “nuovi acquisti” e 224 cessioni, dando al campionato una plusvalenza di almeno 30 milioni di euro.

La palma di squadra più “divertente” di questo calciomercato va sicuramente al Red Bull Lipsia capace di dar vita ad un vero e proprio cambio di pelle che non ha del tutto convinto i tifosi della squadra di proprietà della società della bibita energetica.

Infatti, tra le grandi cessioni, ci sono anche i due acquisti più onerosi dell’estate del Bayern Monaco che strappa tra le fila dei rivali due grandissimi nomi come Dayot Upamecano (per una cifra vicina ai 43 milioni di euro) e Marcel Sabitzer (15 milioni).

Se il francese è il giocatore più pagato in questa sessione di mercato, l’austriaco rappresenta un vero è proprio smacco al mercato globale visto che stiamo parlando di un giocatore dall’indiscusso talento pagato ad un prezzo (per il mercato di oggi) davvero irrisorio che quasi fa dimenticare la cessione già preventivata a titolo gratuito di un altro campione austriaco, ovvero David Alaba.

Il Lipsia vende, per 40 milioni, anche Konatè al Liverpool, ma si rifà completamente il look con un calciomercato giovane dove il più “vecchio” è Andrè Silva, strappato al Francoforte per 23 milioni di euro. Interessantissimi anche gli acquisti di Gvardiol, Moriba, Henrichs e Simakan che sommati al prezzo di riscatto di Angelino dal Manchester City, fanno l’incredibile cifra di 108 milioni spesi.

Si muove poco, ma in maniera significativa, il Borussia Dortmund che vende a peso d’oro Sancho al Manchester United (85 milioni) e lo sostituisce con un giovane esterno di grandi speranze come Malen dal PSV (30 milioni).

Ceduti all’estero, anche Cunha, che dall’Herta Berlino prende il volo per Madrid, sponda Atletico per 30 milioni di euro, e Nico Gonzalez che lascia da vincitore della Copa America le fila dello Stoccarda per accasarsi (con un prezzo vicino ai 25 milioni) alla Fiorentina di Italiano.

Interessante anche il mercato del Wolfsburg che scommette sulla vena realizzativa del giovane Waldschmidt e si rifà la fascia acquistando, dal Man City, Nmecha che già ha dimostrato di poter far bene in queste prime giornate.

Il Bayer Leverkusen mette in rosa Kossounou del Brugge per 28 milioni, rinunciando a Leon Bailly andato all’Aston Villa per 32 milioni.

Il mercato delle squadre di centro/bassa classifica, invece, ha subito la crisi economica scaturita dal Covid e con quei pochi soldi rimasti hanno provato ad attrezzare al meglio le proprie squadre: interessante il mercato di prestiti fatto dall’Arminia Bielefeld, l’arrivo di Awoniyi dal Liverpool all’Union Berlino e l’intreccio di mercato che ha portato Richter a vestire la maglia dell’Herta Berlino (insieme a Serdar) con l’Augusta che scommette su Arne Maier (ex Herta) e sull’ex Gent, Dorsch.

Tutti gli acquisti e le cessioni delle 18 squadre di Bundesliga

Arminia Bielefeld

ACQUISTI: Andres Andrade (LASK, prestito), Lennart Czyborra (Genoa, prestito), Edimilson Fernandes (Mainz, prestito), Robin Hack (Nuremberg, 2,5 milioni), Mervin Kalac (Lippstadt), Stefanos Kapino (Werder Bremen, 300 mila), Florian Krüger (Erzgebirge Aue, 1 milione), Bryan Lasme (Sochaux), Sebastian Müller (Osnabrück, fine prestito), Noel Niemann (Türkgücü Munich, fine prestito), Masaya Okugawa (Red Bull Salzburg, 1 milione), Can Hayri Özkan (Naestved, fine prestito), Guilherme Ramos (Feirense), Alessandro Schöpf (Schalke 04, cessione gratuita), Janni Serra (Holstein Kiel), Sebastian Vasiliadis (Paderborn), Patrick Wimmer (Austria Vienna, 700 mila).

CESSIONI: Seong-hoon Cheon (Homburg, prestito), Jomaine Consbruch (Eintracht Braunschweig, prestito), Sergio Cordova (Augsburg, fine prestito), Ritsu Doan (PSV Eindhoven, fine prestito), Joan Simun Edmundsson (scaduto) , Christian Gebauer (Ingolstadt, prestito), Marcel Hartel (St. Pauli, 350 mila), Mervin Kalac (Paderborn, prestito), Anderson Lucoqui (Mainz), Arne Maier (Hertha Berlin, fine prestito), Joey Müller (Schalke), Sebastian Müller (Eintracht Braunschweig, prestito), Noel Niemann (TSV Hartberg, prestito), Can Hayri Özkan (Fortuna Düsseldorf, prestito), Nikolai Rehnen (scaduto), Nils Seufert (Greuther Fürth), Sven Schipplock (Stoccarda), Cebio Soukou ( Sandhausen), Michel Vlap (Anderlecht, fine prestito), Andreas Voglsammer (Union Berlino), Reinhold Yabo (ritirato).

Augusta

ACQUISTI: Sergio Cordova (Arminia Bielefeld, fine prestito), Kevin Danso (Fortuna Düsseldorf, fine prestito), Nicklas Dorsch (Gent, 7 milioni), Felix Götze (Kaiserslautern, fine prestito), Lasse Günther (Bayern Monaco), Daniel Klein ( Hoffenheim, 100 mila), Arne Maier (Hertha Berlino, prestito oneroso 500 mila), Jozo Stanic (Zwickau, fine prestito), Maurice Malone (SV Wehen Wiesbaden, fine prestito), Frederik Winther (Lyngby, fine prestito), Andi Zeqiri (Brighton e Hove Albione, prestito).

CESSIONI: Laszlo Benes (Borussia Mönchengladbach, fine prestito), Kevin Danso (Lens, 5.5 milioni), Felix Götze (Kaiserslautern, prestito), Kilian Jakob (Karlsuher), Rani Khedira (Union Berlino), Benjamin Leneis (Magdeburgo, prestito), Maurice Malone (Heidenheim, prestito), Lukas Petkov (Verl, prestito), Marco Richter (Hertha Berlino, 7.10 milioni), Julian Schieber (ritiro), Jozo Stanic (Wehen Wiesbaden, prestito), Marek Suchy (fuori contratto).

Bayer Leverkusen

ACQUISTI: Amine Adli (Tolosa), Robert Andrich (Union Berlino), Ayman Azhil (Waalwijk, fine prestito), Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Odilon Kossounou (Club Brugge, 23 milioni), Piero Hincapie (CA Talleres), Andrey Lunev (svincolato), Joel Pohjanpalo (Union Berlino, fine prestito), Panagiotis Retsos (Saint-Etienne, fine prestito), Zidan Sertdemir (Nordsjaelland)

Cessioni: Santiago Arias (Atletico Madrid, fine prestito), Leon Bailey (Aston Villa, 32 milioni), Lars Bender (ritiro), Sven Bender (ritiro), Aleksandar Dragovic (Stella Rossa Belgrado), Demarai Gray (Everton), Lennart Grill (SK Brann, prestito), Tin Jedvaj (Lokomotiv Mosca), Samed Onur (Fatih Karagümrük), Yannik Schlöße (Norimberga, prestito), Cem Tuna Türkmen (Clermont Foot), Wendell (Porto), Mitchel Weiser (Werder Bremen, prestito)

Bayern Monaco

ACQUISTI: Michael Cuisance (Marsiglia, fine prestito), Adrian Fein (PSV Eindhoven, fine prestito), Christian Früchtl (Norimberga, fine prestito), Lasse Günther (Augsburg), Lukas Mai (fine prestito), Chris Richards ( Hoffenheim, fine prestito), Omar Richards (Reading), Marcel Sabitzer (RB Lipsia, 15 milioni), Sven Ulreich (Amburgo), Dayot Upamecano (RB Lipsia, 43 milioni), Joshua Zirkzee (Parma, ritorno in prestito)

CESSIONI: David Alaba (Real Madrid), Fiete Arp (Holstein Kiel, prestito), Jerome Boateng (scaduto), Tiago Dantas (Benfica, fine prestito), Adrian Fein (Greuther Fürth, prestito), Lars Lukas Mai (Werder Bremen, prestito), Javi Martinez (scaduto), Alexander Nübel (Monaco, prestito), Chris Richards (Hoffenheim, prestito), Sarpreet Singh (Jahn Regensburg, prestito), Angelo Stiller (Hoffenheim), Joshua Zirkzee (RSC Anderlecht, prestito)

Bochum

ACQUISTI: Christopher Antwi-Adjei (Paderborn), Takuma Asano (Partizan Belgrado), Michael Esser (Hannover), Lars Holtkamp (Wuppertal, fine prestito), Eduard Löwen (Hertha Berlino, prestito), Patrick Osterhage (Borussia Dortmund), Sebastian Polter (Fortuna Sittard), Elvis Rexhbecaj (Wolfsburg, prestito), Konstantinos Stafylidis (Hoffenheim, prestito)

CESSIONI: Patrick Drewes (Sandhausen), Thomas Eisfeld (in scadenza), Baris Ekincier (Waldhof Mannheim), Lars Holtkamp (Bonner SC, in prestito), Moritz Römling (Türkgücü München, in prestito), Robert Zulj (in scadenza)

Borussia Dortmund

ACQUISTI: Soumaila Coulibaly (Paris Saint-Germain), Sergio Gomez (Huesca, fine prestito), Abdoulaye Kamara (Paris Saint-Germain), Gregor Kobel (VfB Stuttgart, 15 milioni), Donyell Malen (PSV Eindhoven, 30 milioni), Immanuel Pherai (Zwolle, fine prestito), Marin Pongracic (Wolfsbug, prestito), Marius Wolf (Colonia, fine prestito)

CESSIONI : Leonardo Balerdi (Marsiglia, reso permanente in prestito), Thomas Delaney (Siviglia), Chris Führich (Paderborn, reso permanente in prestito), Sergio Gomez (Anderlecht), Lukasz Piszczek (Goczalkowice), Jadon Sancho (Manchester United, 85 milioni), Jeremy Toljan ( Sassuolo, prestito reso definitivo)

Borussia Monchengladbach

ACQUISTI: Laszlo Benes (Augsburg, fine prestito), Keanan Bennetts (Ipswich Town, fine prestito), Kouadio Kone (Tolosa, fine prestito), Luca Netz (Hertha Berlino), Moritz Nicolas (Osnabrück, fine prestito), Andreas Poulsen (Austria Vienna, fine prestito), Hannes Wolf (RB Lipsia, prestito reso permanente)

CESSIONI: Max Grün (Viktoria Aschaffenburg), Michael Lang (Basilea), Valentino Lazaro (Inter, fine prestito), Moritz Nicolas (Viktoria Köln, prestito), Andreas Poulsen (Ingolstadt, prestito), Rocco Reitz (Sint-Truiden, prestito), Ibrahima Traore (in scadenza), Julio Villalba (in scadenza), Oscar Wendt (IFK Göteborg)

Colonia

acquisti: Niklas Hauptmann (Holstein Kiel, fine prestito), Timo Hübers (Hannover), Luca Kilian (Mainz, prestito), Vincent Koziello (Nacional, fine prestito), Dejan Ljubicic (Rapid Vienna), Anthony Modeste (Saint-Etienne , fine prestito), Tomas Ostrak (Karvina, fine prestito), Louis Schaub (Lucerna, fine prestito), Kingsley Schindler (Hannover, fine prestito), Marvin Schwäbe (Brondby), Lasse Sobiech (FC Zurigo, fine prestito prestito), Mark Uth (Schalke)

Cessioni : Tolu Arokodare (Valmiera, fine prestito), Yann Aurel Bisseck (Aarhus), Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg, 13.5 milioni), Emmanuel Dennis (Club Brugge, fine prestito), Dominick Drexler (Schalke), Marco Höger (scaduto), Ismail Jakobs (Monaco), Vincent Koziello (KV Ostende), Julian Krahl (Viktoria Berlino), Dimitris Limnios (FC Twente, in prestito), Max Meyer (in scadenza di contratto), Elvis Rexhbecaj (Wolfsburg, fine prestito), Marcel Risse ( Viktoria Köln, reso permanente in prestito), Lasse Sobiech (Darmstadt), Birger Verstraete (Royal Antwerp, reso permanente in prestito), Robert Voloder (NK Maribor, prestito), Marius Wolf (Borussia Dortmund, fine prestito), Ron-Robert Zieler ( Hannover, fine prestito)

Eintracht Francoforte

ACQUISTI: Fabio Blanco (Valencia), Rafael Borre (River Plate), Danny da Costa (Mainz, fine prestito), Jens Grahl (VfB Stoccarda), Jens Petter Hauge (AC Milan, prestito), Enrique Herrero Garcia (Villarreal), Kristijan Jakic (Dinamo Zagabria, prestito), Dejan Joveljic (Wolfsberger, fine prestito), Sam Lammers (Atalanta, prestito), Christopher Lenz (Union Berlino), Jesper Lindstrom (Brondby, 7 milioni), Igor Matanovic (St. Pauli), Goncalo Paciencia (Schalke, fine prestito), Diant Ramaj (Heidenheim), Frederik Rönnow (Schalke, fine prestito), Nils Stendera (Lok. Lipsia, fine prestito), Rodrigo Zalazar (St. Pauli, fine prestito)

CESSIONI : Ali Akman (NEC Nijmegen, in prestito), Elias Bördner (Viktoria Köln, in prestito), Yannick Brugger (in scadenza), Lukas Fahrnberger (in scadenza), Felix Omoruyi Irorere (Karlsruher SC), Dejan Joveljic (LA Galaxy) , Luka Jovic (Real Madrid, fine prestito), Dominik Kohr (Mainz, prestito esteso), Jabez Makanda (fuori contratto), Igor Matanovic (St. Pauli, prestito), Fynn Otto (Hallescher FC), Frederik Rönnow (Union Berlino), Markus Schubert (Schalke, fine prestito), Andre Silva (RB Lipsia, 23 milioni), Nils Stendera (Hessen Kassel), Jetro Willems (in scadenza), Rodrigo Zalazar (Schalke, prestito), Steven Zuber (AEK Atene, prestito )

Friburgo

ACQUISTI: Amir Abrashi (Basilea, fine prestito), Brandon Borrello (Fortuna Düsseldorf, fine prestito), Maximilian Eggestein (Werder Bremen), Patrick Kammerbauer (Eintracht Braunschweig, fine prestito), Florian Kath (Magdeburgo, fine prestito) , Chima Okoroji (Paderborn, fine prestito), Nico Schlotterbeck (Union Berlino, fine prestito)

CESSIONI: Amir Abrashi (Grasshoppers Zürich), Brandon Borrello (Dynamo Dresden), Carlo Boukhalfa (Jahn Regensburg, prestito), Luca Itter (Greuther Fürth, prestito), Florian Kath (1. FC Magdeburg, prestito reso permanente), Changhoon Kwon ( servizio militare), Florian Müller (Magonza, fine prestito), Chima Okoroji (SV Sandhausen), Marvin Pieringer (Schalke, prestito), Baptiste Santamaria (Stade Rennes, 14 milioni), Lino Tempelman (Norimberga, prestito), Niclas Thiede (Verl, prestito ), Guus Til (Spartak Mosca, fine prestito)

Greuther Furth

ACQUISTI: Max Christiansen (Waldhof Mannheim), Jeremy Dudziak (Amburgo), Adrian Fein (Bayern Monaco, prestito), Sebastian Griesbeck (Union Berlino), Justin Hoogma (Hoffenheim, prestito), Cedric Itten (Glasgow Rangers, prestito), Gideon Jung (Amburgo), Jessic Ngankam (Hertha Berlino, prestito), Nils Seufert (Arminia Bielefeld), Jetro Willems (Eintracht Francoforte)

CESSIONI : Marijan Cavar (in scadenza), Sebastian Ernst (Hannover), Paul Jaeckel (Union Berlin), Alexander Lungwitz (Würzburger Kickers), Mergim Mavraj (in scadenza), David Raum (Hoffenheim), Anton Stach (Mainz)

Herta Berlino

ACQUISTI: Ishak Belfodil (Hoffenheim), Kevin-Prince Boateng (Monza), Oliver Christensen (Odense), Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Dennis Jastrzembski (Waldhof Mannheim, fine prestito), Stevan Jovetic (Monaco), Arne Maier (Arminia Bielefeld , fine prestito), Myziane Maolida (Nizza), Marco Richter (Augsburg), Davie Selke (Werder Bremen, fine prestito), Suat Serdar (Schalke, 8 milioni)

CESSIONI: Omar Alderete (Valencia, prestito), Jhon Cordoba (Krasnodar, 20 milioni), Matheus Cunha (Atletico Madrid, 30 milioni), Matteo Guendouzi (Arsenal, fine prestito), Sami Khedira (ritiro), Mathew Leckie (Melbourne City), Eduard Löwen (Bochum , prestito), Dodi Lukebakio (Wolfsburg, prestito), Arne Maier (Augsburg, prestito), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Jessic Ngankam (Greuther Fürth, prestito), Nemanja Radonjic (Marsiglia, fine prestito)

Hoffenheim

ACQUISTI: Jacob Bruun Larsen (Anderlecht, fine prestito), Ilay Elmkies (Den Haag, fine prestito), Justin Hoogma (Utrecht, fine prestito), David Raum (Greuther Fürth), Lucas Riberio (Internacional, fine prestito) , Chris Richards (Bayern Monaco, prestito), Sebastian Rudy (Schalke, prestito reso permanente), Angelo Stiller (Bayern Monaco)

CESSIONI: Alfons Amade (KV Oostende), Maximilian Beier (Hannover, prestito), Ishak Belfodil (Hertha Berlino), Ilay Elmkies (Admira Wacker, prestito), Justin Hoogma (Greuther Fürth, prestito), Daniel Klein (Augsburg), Bruno Nazario (America Futebol Clube, prestito esteso), Chris Richards (Bayern Monaco, fine prestito), Ryan Sessegnon (Tottenham Hotspur, fine prestito), Konstantinos Stafylidis (Bochum, prestito)

Mainz

ACQUISTI: Issah Abass (Twente, fine prestito), Marcus Ingvartsen (Union Berlino, prestito), Dong-won Ji (Eintracht Braunschweig, fine prestito), Dominik Kohr (Eintracht Francoforte, prestito esteso), Jae-Sung Lee (Holstein Kiel), Anderson Lucoqui (Arminia Bielefeld), Aaron Martin (Celta Vigo, fine prestito), Jonathan Meier (Dynamo Dresda, fine prestito), Anton Stach (Greuther Fürth), Silvan Widmer (Basilea)

Cessioni : Issah Abass (Rijeka, prestito), Danny da Costa (Eintracht Francoforte, fine prestito), Erkan Eyibil (Antalyaspor), Edimilson Fernandes (Arminia Bielefeld, prestito), Robert Glatzel (Cardiff City, fine prestito), Abass Issah (HNK Rijeka, prestito), Dong-won Ji (Seoul), Luca Kilian (Colonia, prestito), Pierre Kunde (Olympiacos), Danny Latza (Schalke), Dimitri Lavalee (St. Truiden, prestito), Jonathan Meier (Hansa Rostock , prestito), Florian Müller (Stoccarda), Marlon Mustapha (Admira Wacker, prestito), Phillipp Mwene (PSV Eindhoven), Levin Öztunali (Union Berlin), Ronael Pierre-Gabriel (Stade Brest, prestito esteso), Robin Quaison (fuori contrarre)

Red Bull Lipsia

ACQUISTI: Angelino (Manchester City, 18 milioni), Brian Brobbey (Ajax), Luan Candido (RB Bragantino, fine prestito), Caden Clark (New York Red Bulls), Josko Gvardiol (Dinamo Zagabria, 18.8 milioni), Benjamin Henrichs (Monaco, prestito reso permanente), Ademola Lookman (Fulham, fine prestito), Ilaix Moriba (Barcellona, 16 milioni), Marcelo Saracchi (Galatasaray, fine prestito), Andre Silva (Eintracht Francoforte, 23 milioni), Mohamed Simakan (Strasburgo, 15 milioni)

CESSIONI : Caden Clark (New York Red Bulls, prestito), Fabrice Hartmann (Paderborn, prestito), Hee-chan Hwang (Wolverhampton Wanderers, prestito), Justin Kluivert (Roma, fine prestito), Ibrahima Konate (Liverpool, 40 milioni), Ademola Lookman (Leicester City, prestito), Noah Ohio (Austria Vienna, prestito), Marcel Sabitzer (Bayern Monaco, 15 milioni), Lazar Samardzic (Udinese), Alexander Sorloth (Real Sociedad, prestito), Dayot Upamecano (Bayern Monaco, 43 milioni), Hannes Wolf (Borussia Mönchengladbach , prestito reso permanente), Samardzic (Udinese, 3 milioni).

Union Berlino

ACQUISTI: Suleiman Abdullahi (Eintracht Braunschweig, fine prestito), Taiwo Awoniyi (Liverpool, prestito permanente), Timo Baumgartl (PSV Eindhoven, prestito), Kevin Behrens (Sandhausen), Laurenz Dehl (Halle, fine prestito), Keita Endo (Yokohama Marinos, prestito permanente), Genki Haraguchi (Hannover), Paul Jaeckel (Greuther Fürth), Rani Khedira (Augsburg), Kevin Möhwald (Werder Bremen), Bastian Oczipka (Schalke), Levin Öztunali (Mainz), Tymoteusz Puchacz ( Lech Poznan), Nicolai Rapp (Darmstadt, fine prestito), Frederik Rönnow (Eintracht Francoforte), Rick van Drongelen (Amburgo), Andreas Voglsammer (Arminia Bielefeld), Pawel Wszolek (Legia Varsavia)

CESSIONI : Robert Andrich (Bayer Leverkusen, 6.5 milioni), Marius Bülter (Schalke), Christian Gentner (in scadenza), Akaki Gogia (in scadenza), Sebastian Griesbeck (Greuther Fürth), Florian Hübner (Norimberga), Marcus Ingvartsen (Mainz, prestito ), Julius Kade (Dynamo Dresda, prestito reso permanente), Loris Karius (Liverpool, fine prestito), Christopher Lenz (Eintracht Francoforte), Tim Maciejewski (Klagenfurt, prestito esteso), Lennart Moser (Klagenfurt, prestito esteso), Petar Musa (Slavia Praga, fine prestito), Joel Pohjanpalo (Bayer Leverkusen, fine prestito), Nicolai Rapp (Werder Bremen), Nico Schlotterbeck (Freiburg, fine prestito)

Stoccarda

ACQUISTI: Naouirou Ahamada (Juventus, prestito reso permanente), Maxime Awoudja (Türkgücü Monaco, fine prestito), Ömer Beyaz (Fenerbahce), Wahid Faghir (Vejle BK), Chris Führich (Paderborn), Alou Kuol (Central Coast Mariners), Pablo Maffeo (Huesca, fine prestito), Omar Marmoush (Wolfsburg, prestito), Konstantinos Mavropanos (Arsenal, prestito prolungato), Enzo Millot (Monaco), Florian Müller (Magonza), Nikolas Nartey (Sandhausen, fine prestito)

CESSIONI : Antonis Aidonis (Dynamo Dresda, in prestito), Maxime Awoudja (WSG Swarovski Tirol, in prestito), Gonzalo Castro (in scadenza di contratto), Darko Churlinov (Schalke, in prestito), Nico Gonzalez (Fiorentina, 23 milioni), Jens Grahl (Eintracht Francoforte), Marcin Kaminski (Schalke), Gregor Kobel (Borussia Dortmund 13 milioni), Luca Mack (Ujpest FC), Pablo Maffeo (Maiorca, prestito), Leonhard Münst (San Gallo, prestito)

Wolfsburg

ACQUISTI: Sebastiaan Bornauw (Colonia, 13.5 milioni), Dodi Lukebakio (Hertha Berlino, prestito), Felix Nmecha (Manchester City), Lukas Nmecha (Manchester City, 8 milioni), Maximilian Philipp (Dynamo Mosca, prestito reso permanente), Elvis Rexhbecaj (Colonia, fine prestito ), Marvin Stefaniak (Dynamo Dresda, fine prestito), Micky van de Ven (Volendam), Aster Vranckx (Mechelen), Luca Waldschmidt (Benfica, 12 milioni), William (Schalke, fine prestito)

CESSIONI: Marcel Beifus (St. Pauli), Josip Brekalo (Torino, prestito), Jeffrey Bruma (fuori contratto), Yun-sang Hong (St. Pölten, prestito), Lino Kasten (St. Pölten, prestito), Felix Klaus (Fortuna Düsseldorf, prestito reso permanente), Ulysses Llanez (St. Pölten, prestito), Omar Marmoush (VfB Stuttgart, prestito), Dominik Marx (svincolato), Marvin Pongracic (Borussia Dortmund, prestito), Elvis Rexhbecaj (Bochum, prestito) , Tim Siersleben (Heidenheim, prestito), Joao Victor (Al Jazira)

