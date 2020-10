Calciomercato Bundesliga estate 2020: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Calciomercato Bundesliga: ecco a voi tutti gli acquisti e le cessioni delle 18 squadre partecipanti al massimo campionato tedesco di calcio.

In Bundesliga la squadra da battere è sempre il Bayern Monaco che, dopo aver portato a casa la bellezza di 5 trofei nel solo anno solare 2020, si appresta a disputare un’altra stagione da protagonista. I bavaresi vogliono conquistare il loro nono Meisterschale,consecutivo e per farlo hanno rinforzato ancora di più la loro rosa già super competitiva. Alla corte di Flick sono infatti arrivati Sané dal Manchester City e Douglas Costa dalla Juventus che, inseriti in un contesto di squadra già formidabile, fanno dei Roten, ora come ora, la squadra più forte d’Europa e probabilmente del Mondo.

La recente sconfitta con l’Hoffenheim e la vittoria risicata contro l’Hertha Berlino nell’ultimo turno di campionato sono state solo, a nostro avviso, delle prevedibili sbavature in una squadra che sta probabilmente risentendo delle fatiche di una stagione conclusa più tardi rispetto alle altre partecipanti alla Bundesliga. Le principali antagoniste di Lewandowski e compagni si sono rinforzate per provare ad eliminare il dominio dei bavaresi in Germania, ma solo il campo, alla fine, dirà se tutto ciò sarà servito o meno. Pertanto, come fatto nel caso della Serie A, andiamo a vedere tutti gli acquisti e tutte le cessioni delle 18 squadre partecipanti alla Bundesliga 2020-2021.

Calciomercato Bundesliga: tutti gli acquisti e le cessioni delle 18 squadre partecipanti al campionato 2020-2021.

Calciomercato Bundesliga: gli acquisti e le cessioni delle 18 squadre partecipanti alla Bundesliga 2020-2021

ARMINIA BIELEFELD

ACQUISTI

Gebauer (a, Altach, gratuito), Laursen (d, Odense, gratuito), De Medina (d, Mouscron, gratuito), Niemann (a, Monaco 1860, gratuito), Van Der Hoorn (d, Swansea, gratuito), Doan (a, Psv, prestito), Cordova (a, Augusta, prestito).

CESSIONI

Clauss (d, Lens, gratuito), Weihrauch (c, D. Dresda, gratuito), Staude (a, Würzburger, gratuito), Hartherz (d, Düsseldorf, gratuito), Klewin (p, Erzgebirge Aue, gratuito), Perez (d, Logroñés, gratuito), Salger (d, Monaco 1860, gratuito), Quaschner (a, svinc), Schütz (c, svinc).

AUGUSBURG

ACQUISTI

Uduokhai (d, Wolfsburg, 7 mln), Gumny (d, Lech Poznan, 2 mln), Gikiewicz (p, U. Berlino, gratuito), Strobl (c, Gladbach, gratuito), Caligiuri (c, Schalke, gratuito).

CESSIONI

Max (d, Psv, 8 mln), Danso (d, Düsseldorf, prestito 0,5 mln), Malone (a, Wiesbaden, prestito 0,05 mln), Rieder (c, Kaiserslautern, 0,05 mln), Stanic (d, Zwickau, prestito), Teigl (c, A. Vienna, gratuito), Luthe (p, U. Berlino, gratuito), Giefer (p, Würzburger, gratuito), Cordova (a, Arminia, prestito), Baier (c, ritiro), Lichtsteiner (d, ritiro).

BAYER LEVERKUSEN

ACQUISTI

Schick (a, Roma, 26,5 mln), Arias (d, Atletico Madrid, prestito da 3 mln), Grill (p, Kaiserslautern, 2 mln).

CESSIONI

Havertz (a, Chelsea, 80 mln), Volland (a, Monaco, 15,5 mln), Stanilewicz (c, Darmstadt, gratuito), Azhil (c, Rkc Waalwijk, prestito), Ozcan (p, ritiro).

BAYERN MONACO

ACQUISTI

Sané (a, Manchester City, 45 mln), Nübel (p, Schalke 04, gratuito), Nianzou (d, Psg, gratuito), Douglas Costa (a, Juventus, prestito).

CESSIONI

Thiago Alcantara (c, Liverpool, 30 mln), Mai (d, Darmstadt, prestito), Früchtl (p, Norimberga, prestito).

BORUSSIA DORTMUND

ACQUISTI

Bellingham (c, Birmingham, 26,5 mln), Can (c, Juventus, 25 mln), Meunier (d, Psg, gratuito), Reinier (c, Real Madrid, prestito).

CESSIONI

Toprak (d, Werder Brema, 4 mln), Balerdi (d, Marsiglia, prestito 1 mln), Pherai (c, Zwolle, prestito), Burnic (c, Heidenheim, 0,5 mln), Götze (c, svinc), Oelschlägel (p, svinc), Schürrle (a, ritiro).

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

ACQUISTI

Scally (d, NY City FC, 1,8 mln), Wolf (c, Lipsia, prestito 1,5 mln), Lazaro (c, Inter, prestito 1,2 mln).

CESSIONI

Strobl (c, Augsburg, gratuito), Nicolas (p, Osnabrück, prestito), Johnson (a, svinc), Raffael (a, svinc).

COLONIA

ACQUISTI

Duda (c, Hertha, 7 mln), Andersson (a, U. Berlino, 6,5 mln), Limnios (a, Paok, 3,3 mln), Zieler (p, Hannover, prestito), Arokodare (a, Valmiera, prestito).

CESSIONI

ordoba (a, Hertha, 15 mln), Terodde (a, Amburgo, gratuito), Verstraete (c, R. Antwerp, prestito), Hauptmann (c, Kiel, prestito), Bisseck (d, Guimaraes, prestito), Schindler (a, Hannover, prestito), Ostrak (c, Karvina, prestito), Koziello (c, Nacional, prestito), Risse (c, V. Colonia, prestito), Sobiech (d, Zurigo, prestito), Schaub (c, Lucerna, prestito).

EINTRACHT FRANCOFORTE

ACQUISTI

André Silva (a, Milan, 9 mln), Zuber (c, Hoffenheim, 3 mln), Ache (a, Sparta Rotterdam, 2 mln), Hrustic (c, Groningen, 1 mln), Schubert (p, Schalke, prestito).

CESSIONI

Gacinovic (c, Hoffenheim, 3 mln), Paciencia (a, Schalke 04, prestito 2 mln), Torrò (c, Osasuna, 2 mln), Ronnow (p, Schalke, prestito), Cetin (c, Ankaragucu, gratuito), Finger (c, Biebesheim, gratuito), Rebic (a, Milan), Stendera (c, Lokomotive Leipzig, prestito), Joveljic (a, Wolfsberger, prestito) Zalazar (c, St. Pauli, prestito).

FRIBURGO

ACQUISTI

Santamaria (c, Angers, 10 mln), Demirovic (a, Alaves, 3,7 mln), Til (c, Spartak Mosca, prestito 0,45 mln), Müller (p, Mainz, prestito 0,2 mln), Uphoff (p, Karlsruher, gratuito).

CESSIONI

Waldschmidt (a, Benfica, 15 mln), Koch (d, Leeds, 13 mln), Schwolow (p, Hertha, 7 mln), Stenzel (d, Stoccarda, 1,3 mln), Drager (d, Olympiacos, 1 mln), Gondorf (c, Karlsruher, 0,5 mln), Ravet (a, Grenoble, gratuito), Frantz (c, Hannover, gratuito), Okoroji (d, Paderborn, prestito), Schlotterbeck (d, Union Berlino, prestito).

HERTHA BERLINO

ACQUISTI

Cordoba (a, Colonia, 15 mln), Schwolow (p, Friburgo, 7 mln), Zeefuik (d, Groningen, 4 mln).

CESSIONI

Duda (c, Colonia, 7 mln), Kopke (a, Norimberga, 0,8 mln), Skjelbred (c, Rosenborg, gratuito), Kalou (a, Botafogo, gratuito), Smarsch (p, St. Pauli, gratuito), Ibisevic (a, Schalke 04, gratuito), Esswein (a, svinc), Kraft (p, ritiro).

HOFFENHEIM

ACQUISTI

Gacinovic (a, Eintracht Francoforte, 3 mln).

CESSIONI

Bittencourt (c, Werder Brema, 7 mln), Kobel (p, Stoccarda, 4 mln), Zuber (c, Eintracht Francoforte, 3 mln), Esser (p, Hannover, gratuito), Ribeiro (d, Internacional, prestito), Pires (a, Moreirense), Stolz (p, ritiro), Elmkies (c, Ado Den Haag, prestito).

LIPSIA

ACQUISTI

Sørloth (a, Crystal Palace, 20 mln), Hwang (a, Salisburgo, 15 mln), Martinez (p, Las Palmas, 2,5 mln), Henrichs (d, Monaco, prestito).

CESSIONI

Werner (a, Chelsea, 53 mln), Lookman (a, Fulham, prestito 2 mln), Wolf (c, Gladbach, prestito 1,5 mln), Jäkel (d, Oostende, prestito), Bidstrup (c, Brenford), Krauss (c, Norimberga, prestito), Mvogo (p, Psv, prestito).

MAINZ

ACQUISTI

Kilian (d, Paderborn, 2 mln), Lavalée (d, Standard Liegi, gratuito).

CESSIONI

Müller (p, Friburgo, prestito 0,2 mln), Gabriel (d, Brest, prestito), Seydel (a, Darmstadt, gratuito), Maxim (c, Gaziantep, gratuito), Holtmann (a, Bochum, gratuito), Meier (d, Dynamo Dresda, prestito).

SCHALKE 04

ACQUISTI

Paciencia (a, Eintracht Francoforte, prestito 2 mln), Ibisevic (a, Hertha Berlino, gratuito), Ronnow (p, Eintracht, prestito).

CESSIONI

McKennie (c, Juventus, prestito 4,5 mln), Nübel (p, Bayern Monaco, gratuito), Caligiuri (c, Augsburg, gratuito), Tekpetey (a, Ludogorets, prestito), Carls (d, Vitoria Guimaraes, prestito), Schubert (p, Eintracht, prestito), Teuchert (a, Union Berlino), Insua (d, Huesca), Burgstaller (a, St. Pauli).

STOCCARDA

ACQUISTI

Anton (d, Hannover, 4 mln), Kobel (p, Hoffenheim, 4 mln), Endo (c, Sint-Truiden, 1,7 mln), Stenzel (d, Friburgo, 1,3 mln), Mavropanos (d, Arsenal, prestito 0,25 mln), Cissé (a, Le Havre, gratuito).

CESSIONI

Donis (a, Reims, 4 mln), Akolo (a, Amiens, 3,5 mln), Kopacz (c, Würzburger Kickers), Nartey (c, Sandhausen, prestito), Maffeo (d, Huesca, prestito), Gomez (a, ritiro).

UNION BERLINO

ACQUISTI

Bülter (a, Magdeburgo, 1,5 mln), Karius (a, Liverpool, prestito), Griesbeck (c, Heidenheim, gratuito), Giesselmann (d, Düsseldorf, gratuito), Knoche (d, Wolfsburg, gratuito), Luthe (p, Augsburg, gratuito), Endo (a, Yokohama, prestito), Schlotterbeck (d, Friburgo, prestito), Teuchert (a, Schalke), Awoniyi (a, Liverpool, prestito), Pohjanpalo (a, Bayer, prestito).

CESSIONI

Andersson (a, Colonia, 6,5 mln), Gikiewicz (p, Augsburg, gratuito), Polter (a, Sittard, gratuito), Subotic (d, Denizlispor).

WERDER BREMA

ACQUISTI

Bittencourt (c, Hoffenheim, 7 mln), Toprak (d, Borussia Dortmund, 4 mln), Agu (d, Osnabrück, gratuito), Erras (c, Norimberga, gratuito), Chong (a, Manchester United.

CESSIONI

artels (a, Holstein Kiel, gratuito), Sahin (c, Antalyaspor, gratuito), Jacobsen (c, Magdeburgo, prestito), Plogmann (p, Meppen, prestito), Beste (d, Regensburg, prestito), Goller (a, Karlrsruher, prestito), Bargfrede (c, svinc), Langkamp (d, svinc), Pizarro (a, ritiro).

WOLFSBURG

ACQUISTI

Bialek (a, Zaglebie Lubin, 5 mln), Lacroix (d, Sochaux, 5 mln).

CESSIONI

Uduokhai (d, Augsburg, 7 mln), Tisserand (d, Fenerbahce, 4 mln), Knoche (d, Union Berlino, gratuito), Azzaoui (a, svinc), Camacho (c, ritiro).

