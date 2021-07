Calciomercato: il Barcellona pronto a liberare Pjanic a zero?

Miralem Pjanić potrebbe lasciare il Barcellona. Dalla Spagna giunge la notizia di un possibile addio del bosniaco dal Barcellona, addirittura a parametro zero. La Juventus è già pronta per un suo possibile ritorno ma c’è anche il pericolo PSG che sta realizzando dei veri e propri colpacci a zero.

Dalla Spagna giunge un’indiscrezione niente male. Miralem Pjanić potrebbe dire addio al Barcellona. Il club catalano è molto attivo sul mercato dopo aver messo a segno diversi colpi. Tra questi spiccano sicuramente Sergio Agüero così come anche l’ex Lione, Memphis Depay. Dopo l’arrivo di questi due innesti, però, si dovrà pensare anche a vendere qualche esubero.

Il Barcellona ne ha in abbondanza e tutti di grande qualità. La squadra di Joan Laporta vorrà ridurre gli ingaggi e liberarsi di quelli superflui. Per questo che molti giocatori potrebbero lasciare la Catalogna. Il primo tra tutti è sicuramente Pjanić che non ha mai fatto impazzire il Barcellona. Assieme a lui anche Samuel Umtiti potrebbe fare le valige.

Pjanić, la Juve sogna il ritorno

L’obbiettivo del Barcellona è quello di sperare in un rinnovo di Lionel Messi, che ora è svincolato. Per farlo, quindi, sarebbe disposto a sacrificare diverse pedine poco utilizzate. Pjanić, infatti, in un anno ha collezionato solamente 19 presenze senza reti. Per il Barcellona non è indispensabile e sarebbero pronti a perderlo anche a parametro zero. Il centrocampista, dunque, comincia a guardarsi intorno.

Con questa notizia, la Juventus potrebbe fiondarsi su di lui, sognando un ritorno. Pjanić, infatti, ha vestito la maglia bianconera per 4 stagioni facendo molto bene. Inoltre, con l’arrivo anche di Massimiliano Allegri, il centrocampista potrebbe sentirsi ancora di più a suo agio. Occhio, però, alle altre pretendenti. Tra queste c’è il PSG che con i parametri zero ha un certo feeling.

Dopo i colpi abbastanza vicini di Gianluigi Donnarumma e Sergio Ramos, i parigini mirano anche al centrocampista del Barcellona. Insaziabili i francesi ma la Juve dovrà essere lesta nell’anticipare ogni tipo di incursione.

