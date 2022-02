Calciomercato Atalanta: si pensa agli svincolati Diego Costa e Pelle

Infortunio Zapata, Atalanta costretta a tornare sul mercato: nel mirino gli svincolati Pellé e Diego Costa.

L’Atalanta torna sul mercato: l’infortunio di Duvan Zapata (lesione o distacco del tendine dell’adduttore sinistro), lo terrà fuori fino a fine stagione, costringendo la “Dea” ad aggiungere un nuovo innesto al pacchetto offensivo della squadra.

La finestra trasferimenti invernale si è chiusa lo scorso 31 gennaio, ma la “Dea” può tornare sul mercato degli svincolati per prendere il giocatore di cui ha bisogno. Sono due i profili monitorati dalla società bergamasca: Diego Costa e Graziano Pellé.

Entrambi attaccanti molto prolifici, è soprattutto Costa ad aver avuto una carriera di livello internazionale, fino a venire considerato, ancora pochi anni or sono, uno degli attaccanti più forti al mondo. Con l’Atletico Madrid di Pablo Simeone riuscì a raggiungere una finale di Champions League (poi persa ai rigori) contro il Real Madrid.

Trentatré anni, Diego Costa si è appena svincolato dall’Atletico Mineiro, dove si era trasferito l’estate scorsa. Già a gennaio la Sampdoria aveva provato a portarlo in Italia, ma poi non se n’è fatto più nulla. Ora ci pensa l’Atalanta, che ha necessità di un bomber pronto, abituato anche a determinati palcoscenici.

Costa ha segnato cinque gol in Europa League, competizione che l’Atalanta si appresta ad affrontare nuovamente dopo quattro anni di assenza, vincendola nel 2018.

Ottimo curriculum anche per Graziano Pellé, seppure i migliori risultati l’ex Lecce e Parma li abbia ottenuti in Olanda e Cina, lontano da palcoscenici particolarmente prestigiosi. Venti presenze e nove reti in Nazionale (con la quale ha disputato l’Europeo 2016), attestano comunque la sua ottima vena realizzativa.

Il suo ingaggio potrebbe essere più agevole in quanto dovrebbe avanzare minori pretese economiche. Sia lui che Diego Costa, comunque, hanno fame di gol e voglia di tornare ad essere protagonisti. L’Atalanta coltiva ambizioni Champions e proverà a portare a casa almeno un trofeo (Coppa Italia o Europa League). Non resta che scegliere a quale bomber affidarsi.

