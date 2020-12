Calciomercato Atalanta: preso Kovalenko

La squadra bergamasca sembra essere ad un passo dal definitivo accordo con il classe 1996 Viktor Kovalenko, centrocampista centrale in forza allo Shakhtar Donetsk in Ucraina.

L’ucraino in maglia arancionera – fonte: profilo Twitter Shakhtar Donetsk

L’Atalanta ha approfittato del fatto che il giocatore si trovi in scadenza di contratto con la sua squadra nel mese di giugno prossimo, questo potrebbe far pensare ad un suo definitivo arrivo in Italia durante il calciomercato estivo. Lo Shakhtar ha infatti fatto sapere, tranne capovolgimenti improvvisi, che non rinnoverà il contratto del centrocampista (forte anche del preventivo accordo con la Dea) che sarebbe poi libero di accasarsi altrove, come detto, a partire da giugno (a parametro zero).

Per lui la squadra di Bergamo pare abbia già preparato un contratto quadriennale assicurandosi, così, una valida alternativa a De Roon e Freuler in mezzo al campo, bloccando sul nascere ogni possibile inserimento da parte di squadre rivali (anche il Napoli, infatti, seguiva l’ucraino).

Nonostante Kovalenko abbia solo 24 anni, ha già ben figurato anche in palcoscenici piuttosto prestigiosi come la Champions League o l’Europa League, collezionando 44 presenze complessive in ambito europeo nonché oltre 200 con lo Shakhtar e 30 con la nazionale ucraina.

Dopo l’arrivo di Aleksej Miranchuk dal Lokomotiv Mosca la scorsa estate, l’Atalanta si dimostra particolarmente interessata al calcio di quelle latitudini. Infatti, ha mostrato interesse anche per l’israeliano Manor Solomon, altro giovane giocatore dello Shakhtar, ma con un nulla di fatto.

