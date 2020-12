Calciomercato Atalanta: Papu Gomez verso gli USA

Mentre l’Atalanta prova a ricucire il rapporto tra Gasperini ed il “Papu” Gomez, arriva una notizia di mercato da oltre oceano, che potrebbe far saltare il banco.

Il Cincinnati, club statunitense allenato dall’ex difensore olandese Jaap Stam (vecchia conoscenza del nostro calcio, ha indossato le maglie di Lazio e Milan), pare aver mostrato interesse per il giocatore argentino, approfittando dei dissidi interni tra quest’ultimo e la squadra bergamasca.

Dall’MLS (il massimo campionato a stelle e strisce) è arrivata la proposta di un contratto triennale per Gomez, ma manca ancora un reale avvicinamento tra le due società. Solo a quel punto si potrà capire quanto effettivamente sia probabile un’operazione del genere.

Dal canto suo Gomez, ancora ai margini del progetto tecnico a causa di problemi con Gasperini, ha sempre manifestato la voglia e l’intenzione di rimanere in una lega “Top” per continuare a meritarsi la tanto amata maglia della nazionale argentina.

Quella arrivata dagli Stati Uniti non è la prima proposta che il giocatore riceve da un campionato considerato (rispetto alla concorrenza europea) di seconda fascia. Proprio nella scorsa sessione di mercato la dirigenza bergamasca ha rifiutato senza fronzoli, con ferrea volontà anche da parte dello stesso Gomez, molteplici proposte giunte in sede provenienti dai campionati arabi, dove i petrodollari sono un po’ il passepartout per convincere chiunque ad abbandonarsi su quei lidi e terminare la propria carriera tra sfarzo e sporadiche partite effettivamente giocate (più per una questione di immagine).

Gomez sente, però, di poter dare ancora qualcosa al campionato di Serie A, forse in maglia atalantina.

Nel frattempo, tutte le altre pretendenti, tra le quali la Roma, l’Inter, il Milan ed il Napoli rimangono alla finestra, per monitorare possibili nuovi sviluppi della vicenda tra l’argentino ed il suo club.

