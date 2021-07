Calciomercato Atalanta: Gollini vicino al Tottenham

Primo nome per il nuovo Tottenham di Nuno Espírito Santo. Il tecnico degli Spurs avrebbe chiesto Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta. Il club inglese avrebbe già intensificato i contatti per il giocatore. L’estremo difensore bergamasco potrebbe partire ma solo se le due parti dovessero trovare la formula giusta.

Il Tottenham guarda in Serie A per i nuovi acquisti. Con l’esonero di José Mourinho, gli Spurs cercano di partire Nuno Espírito Santo, ex tecnico del Wolverhampton. Oltre a riformare la squadra, l’allenatore portoghese dovrà riportare anche entusiasmo in una piazza così importante ma delusa dal campionato precedente. Per il Tottenham ci sarà la partecipazione alla neonata Conference League, non proprio l’obbiettivo sperato.

Si parte, dunque, dal primo reparto ossia la porta. Hugo Lloris, infatti, è il portiere titolare degli Spurs ma per lui c’è un solo anno di contratto. Lo stesso anche per Joe Hart anche se quest’ultimo sembra essere in uscita. Per questo motivo che Fabio Paratici, da ex Juventus, ha monitorato la situazione in Italia. Per il Tottenham ha individuato il portiere dell’Atalanta, Pierluigi Gollini.

Atalanta's Italian goalkeeper Pierluigi Gollini

Tottenham, per Gollini si pensa al prestito

Gollini è sicuramente uno dei nomi più interessanti per la porta italiana. Con la speranza di una chiamata di Roberto Mancini, il portiere bolognese ha disputato stagioni straordinarie con la Dea. Dopo 4 anni, però, ci sarà l’addio al club bergamasco. L’Atalanta, infatti, ha acquistato Juan Musso dall’Udinese e sarà lui l’estremo difensore di Gian Piero Gasperini. Il Tottenham, dunque, punta su di lui.

Paratici starebbe pensando ad un prestito con diritto o obbligo di riscatto che potrebbe essere legato alle presenze. In caso di trattativa concreta, sarebbe un ritorno di Gollini in Inghilterra. Il portiere, infatti, è cresciuto nelle giovanili del Manchester United. Dopo l’esperienza al Verona, è approdato all’Aston Villa dove ha collezionato solo 20 presenze prima della consacrazione all’Atalanta.

Per adesso, quindi , si aprono le porte della Premier League ma Tottenham ed Atalanta lavorano per la formula giusta. Su Gollini c’è anche l’Atlético Madrid che però potrebbe fare solo la riserva di un giocatore inamovibile come Jan Oblak.

