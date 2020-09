Calciomercato, affari tra Napoli e Roma: in ballo Milik, Under, Maksimovic, Meret e Riccardi

Entra nel vivo il mercato di Napoli e Roma, le due società infatti continuano ad aggiornarsi per quanto riguarda il futuro di Milik e Under.

L’attaccante polacco è in procinto di lasciare il club partenopeo e la società di Friedkin sarebbe pronta a portarlo all’ombra del Colosseo. Il turco invece troverebbe molto più spazio nella squadra di Gattuso, nel frattempo rimasto orfano di Callejon, per queste ragioni i due club continuano a lavorare ad uno scambio, con l’operazione che potrebbe andare in porto se la Juventus dovesse ufficializzare l’acquisto di Edin Dzeko.

L’attaccante bosniaco di proprietà della Roma, nel frattempo impegnato in Nazionale, preferisce parlare di un suo presunto trasferimento alla corte di Pirlo soltanto nei giorni successivi agli impegni di Nations League, ma la pista che lo dovrebbe portare alla Juventus resta comunque caldissima con l’annuncio del suo passaggio ai bianco-neri che dovrebbe arrivare già nella prossima settimana.

L’asse di mercato fra Napoli e Roma non sembrerebbe fermarsi ai soli Milik e Under però. De Laurentiis ha fatto sapere di valutare il polacco non meno di 40 milioni e le cifre che offrrebbe la società giallo-rossa sarebbero ben lontane da quelle richieste dal patron azzurro.

Nella trattativa entrerebbero cosi oltre ad Under anche il giovane Riccardi, centrocampista classe 2001, valutato circa 10 milioni. Questa ipotesi di mercato potrebbe aprire le porte al trasferimento alla Roma di Arkadiusz Milik.

Nelle ultime ore è spuntata anche una nuova idea di scambio (proposta dal Napoli) che vedrebbe coinvolti il difensore azzurro Maksimovic ed il centrocampista capitolino Veretout che già nelle scorse finestre di mercato era finito nel mirino del club partenopeo.

Questa pista sarebbe molto più complicata da percorrere in quanto il tecnico romano Fonseca ha già fatto sapere di ritenere il francese ex-Fiorentina un punto saldo della sua rosa, quindi difficilmente Veretout lascerebbe la Capitale.

Continuano a non placarsi le voci che vogliono Meret sempre più lontano dal club azzurro. Nelle ultime ore sulle tracce del giovane portiere classe ’97 è piombata l’Atalanta con Gasperini che gradirebbe rimpiazzare l’infortunato Gollini proprio con il numero 1 napoletano. Gli orobici non hanno presentato una vera e propria offerta al Napoli limitandosi per il momento ad un semplice sondaggio.

Il ragazzo non sembrerebbe gradire molto la destinazione bergamasca, in quanto a preoccuparlo è il ballottaggio che andrebbe ad aprirsi quando il portiere atalantino recupererebbe dal suo problema fisico.

La Roma intanto resta alla finestra in attesa di capire se il giovane portiere azzurro potrebbe essere una delle chiavi per lo scambio Milik-Under.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS