Calciomercato, addio Chelsea? Milan e Napoli su Ziyech

L’ala del Chelsea Hakim Ziyech piace tanto in Italia: ci pensano Napoli e Milan, il Chelsea è disposto a cedere.

Il prossimo mercato estivo sarà popolato di occasioni da cogliere. Diverse squadre, colpite economicamente dalla pandemia, dovranno fare di necessità virtù e rinforzare le rispettive rose senza spese folli. In Italia ci si sta già muovendo in tal senso, con Milan e Napoli che negli ultimi giorni hanno fatto registrare interesse per Hakim Ziyech.

L’esterno marocchino in forza al Chelsea sarà uno dei pezzi più ambiti del prossimo mercato estivo. I “Blues”, nonostante lo abbiano strappato all’Ajax per più di 40 milioni solo la scorsa estate, sono pronti a lasciarlo partire dopo un’annata vissuta in tono minore. Appena sei le reti tra campionato e coppe, in 36 gare disputate. Tuchel non lo ritiene una priorità, e lui stesso cerca una squadra che gli garantisca un ruolo più centrale.

Calciomercato Napoli: idea Ziyech dal Chelsea.

Glielo potrebbero offrire Milan e Napoli, squadre che giocheranno col 4-2-3-1, modulo congeniale al marocchino che gli permetterebbe di esprimere tutto il proprio ecclettismo giocando dietro un’unica punta. Ziyech ha le qualità necessarie per svariare su tutto il fronte della trequarti, agendo sia in posizione centrale che più defilata.

Spalletti ne apprezza parecchio la duttilità, e avrebbe chiesto a De Laurentiis un piccolo sacrificio viste le tante partenze che potrebbero interessare la squadra azzurra (sia Ruiz che Koulibaly sembrano destinati al Real di Ancelotti). Il Milan, dal canto suo, potrebbe trovare in Ziyech un perfetto alter ego di Calhanoglu. In mezzo c’è il Chelsea che, visto anche l’esborso sostenuto un anno fa, non lo lascerà partire per meno di 25 milioni, magari accettando l’ipotesi di un prestito o di un pagamento diluito in più soluzioni. Una cifra considerevole ma non proibitiva, soprattutto per due squadre che vogliano puntare in alto.

Migliori Bookmakers AAMS