Calciomercato, addio Bologna: Tomiyasu all’Arsenal

Takheiro Tomiyasu sta per diventare un nuovo giocatore dell’Arsenal. Secondo Fabrizio Romano, fonte Sky, i “Gunners” stanno per chiudere l’operazione sulla base di 20 milioni.

Takheiro Tomiyasu sarà un nuovo giocatore dell’Arsenal. Lo assicura il giornalista Sky Fabrizio Romano, che oggi ha fatto il punto sul mercato dei felsinei. La società emiliana aveva bisogno di piazzare una cessione importante entro la fine del mercato. Dopo averci provato con Riccardo Orsolini, che è stato nel mirino della Fiorentina in questi ultimi giorni, ma per il quale si fatica a chiudere definitivamente, i rossoblù hanno aperto all’offerta dell’Arsenal, che si assicura uno dei terzini più promettenti d’Europa.

I “Gunners” metteranno sul piatto 20 milioni più tre di bonus aggiuntivi. Tomiyasu, giunto a Bologna via Sint-Truiden per sette milioni due anni fa, permetterà in tal modo al Bologna di ottenere una lauta plusvalenza.

Per Tomiyasu si riaprono le porte della Premier League. Sulle tracce del difensore nipponico si era già messo il Tottenham, che era arrivato ad offrirgli due milioni a stagione, prima di virare su Emerson Royal. L’Arsenal dovrebbe offrirgli un ingaggio pressocché equivalente, in linea con la grande crescita che lo ha caratterizzato in questi anni.

Giocatore duttile, che può fare sia il centrale sia il terzino destro, l’impressione è che l’Arsenal abbia messo a segno un gran colpo anche in prospettiva. Il Bologna incassa 20 milioni che daranno ossigeno alle casse societarie e non dovrebbe aggiungere altri elementi nel reparto arretrato, già abbondantemente coperto.

