Calciomercato, addio Barcellona: Griezmann torna all’Atletico, che cede Saul Niguez al Chelsea

Antoine Griezmann torna all’Atletico Madrid: I rojiblancos hanno raggiunto un accordo con il Barça sulla base del prestito gratuito più 40 milioni. Saul Ninguez passa al Chelsea.

Atletico Madrid protagonista in queste ultime ore di calciomercato: la squadra del “Cholo” Simeone, dopo essersi regalata Rodrigo De Paul, ha richiamato alla base Antoine Griezmann. Proprio il “Piccolo diavolo”, che nella squadra biancorossa era diventato grande terrorizzando le difese di tutta Europa, ora vi fa ritorno dopo due stagioni in chiaroscuro al Barcellona.

Acquistato con l’intento di ricomporre un grande trio d’attacco insieme a Messi e Suarez, l’ala francese non è riuscita ad incidere come forse ci si sarebbe aspettato. 35 gol in due anni sono l’eredità che il francese lascia alla squadra catalana, con la quale ha fallito però la conquista della Champions League.

Atletico e Barcellona hanno raggiunto l’accordo sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni. E se l’attacco del “Cholo” può dirsi ora completo, l’Atletico formalizza anche una cessione in questi ultimi scampoli di mercato: è Saul Ninguez a partire, destinazione Chelsea. Prestito oneroso da cinque milioni con diritto di riscatto fissato a 35. Lascia così l’Atletico Madrid uno dei suoi giocatori più rappresentativi.

Per Saul, prodotto delle giovanili rossobianche, due finali di Champions sotto la guida Simeone, sfiorando quota 350 presenze. Ora il Chelsea, per affrontare la prima esperienza all’estero nel campionato più bello del mondo.

