Calciomercato, addio Atalanta: Malinovskyi ceduto al Marsiglia

Ruslan Malinovsky diventerà un nuovo giocatore del Marsiglia, all’Atalanta 13 milioni di euro più bonus.

La storia tra Ruslav Malinovsky e la Dea sembra essere giunta alle battute finali, il Marsiglia ha infatti trovato un accordo con l’Atalanta per portare il trequartista ucraino in Francia. L’intesa tra le due compagini si è raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro, più alcuni bonus legati alle presenze.

Era solo questione di tempo prima che le strade tra Malinovsky e l’Atalanta si separassero. In una delle prime conferenze stampa, Gasperini aveva dichiarato che alla Dea sarebbero serviti giocatori che fossero riusciti a fare più di 7 gol a stagione, una chiara frecciatina nei confronti del trequartista ucraino. Nella prima parte di stagione, Malinovsky è stato mandato in campo in maniera centellinata da parte di Gasperini, facendo capire fin da subito che le strade sarebbero state destinate a separarsi quanto prima.

Oltre all’ucraino, l’Atalanta starebbe ancora lavorando sul calciomercato in uscita e uno dei prossimi partenti potrebbe essere Boga, anche lui mai entrato del tutto nei piani tecnico/tattici di mister Gasperini. L’attaccante ivoriano già in estate era stato molto vicino a lasciare la Serie A per recarsi in Premier League, dove erano forti le lusinghe del Leicester. L’Atalanta sarebbe disposta a farlo partire anche con un prestito con diritto di riscatto, qualora non si riuscisse a trovare un accordo per un obbligo. Sta di fatto che per far sì che non si vada incontro ad una minusvalenza, l’attaccante dovrà essere ceduto per una cifra intorno ai 15/16 milioni di euro.